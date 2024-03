Zoon Remy Bonjasky tekent contract en mag hopen op Premier League-doorbraak

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Dean Bonjasky, die niet als kickbokser, maar als voetballer timmert aan de weg naar eeuwige roem.

De veertienjarige Dean Bonjasky is hard op weg naar een Premier League-carrière. Hij voegt zich namelijk bij de Academy van West Ham United, post vader Remy trots op zijn Instagram-kanaal.

"Trots op mijn zoon, speler bij West Ham", schrijft de voormalig kicksbokskampioen bij een foto van de contractondertekening. Die verbond Bonjasky junior in ieder geval voor twee jaar aan de Londense club.

Daar gaat Dean uitkomen voor de Onder 14, wordt duidelijk op zijn Instagram-profiel. Hij speelde eerder al eens in de jeugopleiding van FC Volendam.

Wie weet kan Dean weldra in de voetsporen van Million Manhoef treden. Ook de ex-Vitessenaar – die nu bij Stoke City speelt – is namelijk zoon van een voormalig kickboksvechter.

Melvin Manhoef werd onder meer kampioen middengewicht in augustus 2009 en was tevens kampioen lichtzwaargewicht in de MMA-sport tussen september 2005 en 2007. Million had tevens talent, maar gaf de voorkeur aan een voetbalcarrière. Dat bracht hem een doorbraak bij Vitesse, en afgelopen winter een miljoenentransfer naar Stoke City.

Daar heeft de 22-jarige aanvaller zijn stempel nog te drukken. In zeven duels voor the Potters scoorde hij nog niet, maar leverde hij al wel een assist af. Manhoef moet wel vrezen niet met zijn club naar de League One af te dalen. Na 38 duels bungelt Stoke slechts twee punten boven de gevreesde laatste plaats.

