Zo kijkt de Roemeense pers naar het treffen met het Nederlands elftal

In Roemenië wordt enigszins teleurgesteld gereageerd op het gegeven dat het land in de achtste finale van het EK moet zien af te rekenen met Nederland. De eerste plaats in Groep E betekende Roemeense hoop, maar die heeft inmiddels plaatsgemaakt voor realisme.

"Edward Iordanescu (bondscoach van Roemenië, red.) is een gelukkige trainer, maar alles kent een einde. Na het historische kwalificeren voor de achtste finale van EURO 2024, veranderde Iordanescu's geluk in vreselijke pech", zo schrijft Adevarul.

"Roemenië had goede kans op een makkelijke wedstrijd tegen Slovenië, waarin Roemenië de favoriet zou zijn. In plaats van tegen Slovenië, spelen we in de achtste finale tegen Nederland."

Gazeta Sporturilor erkent dat een eerste plek in de groepsfase geen garanties biedt voor een 'inferieure tegenstander' in de eerste knock-outronde. Desondanks ziet de sportkrant kansen voor Roemenië.

"De spelers van Nederland lijken geen team te vormen en dus is de hoop gevestigd op individuele kwaliteit, iets waar Roemenië geen beroep op kan doen. De 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk benadrukte de slechte kanten van het Nederlandse team. Verbinding ontbrak en de kwetsbaarheid van de verdediging riep veel vraagtekens op", schrijft het medium over de kwaliteiten van Oranje.

De Roemeense pers merkt daarnaast op dat er vanuit Nederland met enthousiasme is gereageerd op het gegeven dat beide landen elkaar treffen in de achtste finale. "Ze denken al aan de kwartfinalewedstrijd tegen Turkije of Oostenrijk en hebben geen kans laten liggen om de Tricolori te onderschatten", zo schrijft Pro Sport.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties