Joshua Zirkzee: ‘Ik dacht meteen eerste spits van Bayern München te worden, maar...’

Joshua Zirkzee toont zich zaterdag openhartig en zelfkritisch in een uitgebreid interview met The Mirror. De miljoenenaanwinst van Manchester United dacht wel even eerste spits te worden in zijn tijd bij Bayern München, maar slaagde niet in die missie.

"Bij Anderlecht heb ik onder de vleugels van Vincent Kompany tijdens dat seizoen (2021/22, red.) belangrijke stappen gezet. Het ging zoveel beter met mij. In mijn tijd bij Bayern was ik die speler niet. Daar had ik te veel ontzag", blikt Zirkzee terug op zijn Duitse periode.

"Ik had meer in mezelf moeten geloven", stipt de aanvaller aan wat er aan schortte bij Bayern. "Toen dacht ik dat het wel goed met me ging, maar nu heb ik een andere mentaliteit. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ik denk dat ik toen nog niet eens de helft was van de speler die ik nu ben."

Harde les

"Ik dacht dat ik goed genoeg was om meteen de eerste spits van Bayern te worden, maar daar was ik helemaal niet klaar voor. Het was heel goed dat ik een stap terug deed om erachter te komen wat er echt nodig is om aan de top te slagen.”

Zirkzee verliet Bayern in 2022 en na een succesvolle periode bij Bologna is nu Manchester United zijn werkgever. De 1.93 meter lange spits wil de fans op Old Trafford in vervoering brengen. "Ik wil puur voetbal spelen en daar horen panna's en balletjes achter het standbeen bij. Die manier van spelen heeft waarde voor mij. Dat is het voetbalkind in mij, want het moet ook leuk zijn, nietwaar?"

"Je moet de juiste momenten kiezen. Het is intuïtie. Ik denk dat ik uitstekende vaardigheden heb. Als kind heb ik daar veel tijd aan besteed. Maar als ik de bal verlies, wil ik hem meteen weer terugkrijgen met het team. Maar het mooie voetenwerk maakt uiteindelijk deel uit van mijn spel", aldus Zirkzee, die ook uitlegt hoe hij als spits wil gaan fungeren bij Manchester United.

"Af en toe zak ik af naar het middenveld. Ik doe dat niet voor mezelf, maar om het team te helpen. Ik ben wat ik een 'valse spits' noem. Geen nummer 9 of nummer 10. Ik ben een 9,5! Dat is mijn spel. Misschien ben ik een beetje anders dan anderen. Maar anders zijn is toch juist goed?", zo besluit de Oranje-international.

