‘Zinédine Zidane voldeed niet aan één kraakheldere eis van Bayern München’

Nu ook Ralf Rangnick lijkt af te haken voor het hoofdtrainerschap bij Bayern München, kan het speculeren over de opvolging van Thomas Tuchel weer worden hervat. Oud-speler Dieter Hamann schuift Zinédine Zidane naar voren, al is dat volgens BILD om een opvallende reden geen optie meer.

De beslissing van Rangnick om niet naar Bayern te gaan komt voor Hamann niet als een verrassing, zo schrijft hij in zijn column voor Sky. "Het verbaast mij niet dat hij niet komt. Ik begrijp hem wel, omdat hij in Oostenrijk veel heeft opgegeven."

"Hij heeft daar een mooie positie opgebouwd, ze zitten in een interessante groep op het EK en hebben een heel goed team dat ver kan komen op een eindtoernooi. Ik begrijp heel goed dat hij dat voorrang geeft."

De voormalig speler van Bayern en de nationale ploeg ziet het besluit van Rangnick als een gevolg van wat er bij Bayern gaande is momenteel. Hij gelooft niet dat de recente kritische uitlatingen van Uli Hoeneß over Thomas Tuchel doorslaggevend zijn geweest voor de beslissing van de Duitse trainer.

Hoeneß, lid van de Raad van Commissarissen en erevoorzitter van Bayern, liet in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung geen spaan heel van Tuchel. Zo zei hij dat talenten als Alphonso Davies en Jamal Musiala niet beter zijn geworden onder zijn leiding.

"Rangnick is 65 jaar en staat boven dat soort uitspraken", aldus Hamann. "Maar als je zoiets hoort, denk je in je achterhoofd toch even: Misschien zeggen ze over een jaar ook wel zoiets over mij. Dat roept dan toch twijfels op."

Hamann schuift vervolgens zijn droomkandidaat naar voren. "Als Bayern zijn gezicht wil redden en hier enigszins uit wil komen, moeten ze nu Zinédine Zidane binnenhalen", vervolgt de man die vijf prijzen won met Bayern.

Volgens BILD is Zidane serieus in beeld geweest bij Bayern, maar zijn er zorgen binnen de club omdat de Fransman geen Duits spreekt. Zidane zit sinds 2021 zonder werkgever, nadat hij drie keer de Champions League won met Real Madrid.

"Communicatie zou het probleem niet moeten zijn", stelt Hamann. "De vraag is of hij het wil doen, want een kandidaat van zijn formaat kan ook zeggen: 'Als jullie mij zo graag willen, waarom heb je me dan een paar weken geleden niet gevraagd?'"

