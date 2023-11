Ziggo vangt shot van Wout Weghorst: ‘Heel dom dat Dallinga dat zegt’

Woensdag, 22 november 2023 om 14:15 • Wessel Antes • Laatste update: 14:37

Ziggo Sport heeft woensdag een mooi kijkje achter de schermen gegeven bij Oranje. Op X deelt het medium een video van een gesprek tussen Cody Gakpo (Liverpool) en Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), na afloop van het duel tussen Gibraltar en Nederland (0-6). De twee aanvallers van het Nederlands elftal hebben het in het fragment over collega-international Thijs Dallinga (Toulouse).

Gakpo mocht tegen Gibraltar de zesde Nederlandse treffer achter zijn naam noteren. De vleugelspits zocht Dallinga met een scherp aangesneden voorzet, die over de aanvaller heen in het vijandelijke doel stuiterde. De Groningse spits claimde het doelpunt niet, waardoor Gakpo nu op acht interlanddoelpunten staat.

Op het fragment van Ziggo is te zien dat Weghorst aan Gakpo om duidelijkheid vraagt over het doelpunt. De Eindhovenaar geeft vervolgens opheldering. “Ja, hij (Dallinga, red.) zegt dat hij hem niet raakte, dus dan is hij van mij.” Weghorst reageert met een kwinkslag. “Dat is heel dom dat hij dat zegt.”

Reactie Dallinga

Dallinga zelf verscheen na afloop van de wedstrijd tegen Gibraltar voor de camera’s van de NOS. Ook daar kwam het doelpunt van Gakpo ter sprake. “Die bal komt mijn kant op en ik kan er net niet bij. Ik schampte hem ook niet een beetje, anders had ik hem wel geclaimd. Maar ik raak hem niet, dus hij is voor Cody. Voor mijn gevoel was het duidelijk dat ik hem niet raakte, dus dan is het niet nodig om een heel toneelstuk eromheen te maken.”

De spits van Toulouse kreeg dus geen doelpunt achter zijn naam, maar mocht dinsdag wel een haasje in ontvangst nemen vanwege zijn debuut voor Oranje. “Als spits is zo’n wedstrijd wel vervelend, want ze bouwen de hele zestien vol. Je moet hopen dat hij net goed valt of dat je een keer goed los kunt komen. Helaas is hij niet gevallen, maar dat maakt me niet minder blij met mijn debuut”, aldus Dallinga.

Dallinga kwam tegen Gibraltar in de rust in het veld voor Weghorst, die zelf overigens ook niet wist te scoren in Estádio Algarve. Feyenoorder Calvin Stengs werd de gevierde man met een hattrick, terwijl Mats Wieffer (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Atalanta) en Gakpo de overige treffers voor hun rekening namen.

Voetbalzone-redacteur Rian Rosendaal beoordeelde Dallinga met een 6 voor zijn debuut. “De veelbesproken Dallinga mocht het in de tweede helft dan eindelijk laten zien in het shirt van Oranje. Tegen een stugge opponent en met een comfortabele 0-3 voorsprong halverwege is het echter lastig invallen, dus ook voor de smaakmaker van Toulouse. Dallinga probeerde het sierlijk met de hak, maar zag zijn inzet worden gekeerd door doelman Dayle Coleing. In de slotfase kon hij net niet met het hoofd bij een indraaiende voorzet van invaller Cody Gakpo, die de bal tot zijn geluk in de verre hoek zag draaien.”