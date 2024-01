Zie jij Tottenham vs Man. City vanaf de tribune? Vanaf 208 euro in de ticketshop

Terwijl de transferwindow net open is, gaan de Europese topcompetities gewoon door met hun bomvolle programma. Door de samenwerking van Voetbalzone met XS2Events zit jij straks in het stadion en zie jij jouw favoriete club of speler live in actie. Zo scoor je al wedstrijdkaarten in Engeland vanaf 30 euro!

Heb jij het nieuwste aanbod in de ticketshop al bezocht? Bekijk het hier!

In de ticketshop vind je kaarten voor onder andere de Premier League, LaLiga en de Serie A en het aanbod wordt continu aangevuld met nieuwe wedstrijden! Om jouw plek in het stadion veilig te stellen, doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. De tickets worden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd via e-mail naar je verzonden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een greep uit de wedstrijden in Engeland

20 jan - Queens Park Rangers vs Millwall - Championship - vanaf 75 euro23 jan - Chelsea vs Middlesbrough - Carabao Cup - vanaf 151 euro27 jan - Liverpool vs [uitteam nog onbekend] - FA Cup - vanaf 186 euro27 jan - Tottenham vs Manchester City - FA Cup - vanaf 208 euro30 jan - Aston Villa vs Newcastle United - Premier League - vanaf 82 euro31 jan - Manchester City vs Burnley - Premier League - vanaf 196 euro31 jan - Tottenham vs Brentford - Premier League - vanaf 186 euro31 jan - Liverpool vs Chelsea - Premier League - vanaf 422 euro



Ben je benieuwd naar het totale aanbod, met onder meer de Champions League? Bekijk dan hier de ticketshop!



Voor welke speler ga jij naar het stadion? Erling Braut Haaland Cody Gakpo Hueng-Min Son Noni Madueke Andere speler Stem Voor welke speler ga jij naar het stadion? Erling Braut Haaland 64% Cody Gakpo 9% Hueng-Min Son 9% Noni Madueke 0% Andere speler 18% Totaal aantal stemmen: 11 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties