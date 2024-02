Zet in op winst van PSV tegen Borussia Dortmund in de Champions League!

PSV hervat dinsdag het Champions League-avontuur met een thuisduel met Borussia Dortmund. Weten de Eindhovenaren te winnen in het Philips Stadion, of is de zege voor de Duitse grootmacht? Pak 50 euro aan Free Bets bij 10 euro inzet!

PSV kende een geslaagde generale voor het bezoek van Dortmund aan Eindhoven. Trainer Peter Bosz zag zijn ploeg vrijdag tegen Heracles Almelo niet bepaald sprankelen, maar desondanks werd er met 2-0 gewonnen door de koploper. PSV is derhalve nog steeds ongeslagen in de Eredivisie en hard op weg naar de landstitel.

Dortmund kende een iets minder goede generale. BVB startte nog goed tegen VfL Wolfsburg, maar meer dan een punt (1-1) zat er uiteindelijk niet in voor de aanstaande opponent van PSV in Europa. Dortmund heeft nog wel volop uitzicht op een Champions League-ticket.

