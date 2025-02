Zeer pijnlijke onthulling over Marc Overmars: 'Niemand heeft dat ooit geweten, tot nu'

Rob Jansen heeft in de wekelijkse podcast KieftJansenEgmondGijp een anekdote gedeeld over Marc Overmars, die in de herfst van zijn spelersloopbaan en met een kapotte knie nog een contract in de wacht probeerde te slepen. Het eindigde voor hem op pijnlijke wijze.

“Weet je wie ook stage liep als voetballer?”, werpt Jansen op, vlak voordat hij zelf antwoord gaat geven op diezelfde vraag. “Marc Overmars.” René van der Gijp gelooft zijn oren niet en vraagt direct waar.

Al Jazira, antwoordt de zaakwaarnemer. Al Jazira is een in Abu Dhabi gevestigde voetbalclub, die uitkomt in de hoogste competitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Momenteel speelt Karim Rekik zijn wedstrijden voor de club, maar in 2008 liep daar een Nederlandse topvoetballer rond: Phillip Cocu.

“Is dat een voetbalelftal?”, vraagt Van der Gijp verbijsterd. “Ik dacht dat dat een tv-zender was”, doelt hij op nieuwsorganisatie Al Jazeera. “Cocu speelde daar en toen was Marc in zijn nadagen”, vervolgt Jansen, die de belangen behartigde van de voormalig linksbuiten.

“Marc zat een beetje met problemen en wilde toch nog ergens kijken of hij een voetbalcontract kon krijgen”, zo gaat de anekdote van de spelersmakelaar verder. “Maar hij was al lang uitgevoetbald, zijn knie was redelijk slecht.”

“Ik belde Phillip op en vroeg of hij het kon regelen. Alle vrouwen gaan dan mee, dan doen we net of het een vakantiereis is en dat Marc dan toch meedoet”, blikt Jansen terug. Cocu regelde het voor zijn landgenoot, maar de blessures van Overmars braken hem op.

“Die knie was helemaal een drama. Marc zei dat het hem wel zou lukken, dus wij vlogen naar Abu Dhabi. Cocu was daar de grote jongen en daarom werd dat ook toegestaan. Ik vergeet nooit dat wij daar kwamen, het was daar heet - niet te geloven”, vervolgt hij zijn verhaal.

“Ik zie Marc lopen, rennen, vliegen en van alle kanten proberen die bal erin te schieten. Maar dat ging gewoon niet. Die trainer zat naast me en hij zei: 'Hij doet wel zijn best’.” Van der Gijp weet wat dat betekent. “Dat kan je niet zeggen”, aldus de analist.

"Dan ben je toch een heel grote speler geweest", doelt Jansen op de carrière van de 86-voudig international. "Ik heb Marc toen gezegd dat hij dat niet meer moest doen. Maar niemand heeft dat ooit geweten, tot nu."