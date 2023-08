Zeer matig FC Groningen onderuit tegen Jong Utrecht; Jong Ajax verliest nipt

Maandag, 21 augustus 2023 om 21:59 • Lars Capiau • Laatste update: 22:02

FC Groningen heeft de eerste officiële nederlaag onder Dick Lukkien geleden. De Trots van het Noorden kwam zeer belabberd voor de dag en moest zijn meerdere erkennen in Jong FC Utrecht, dat dankzij een doelpunt van Mees Rijks met 1-0 won. Hetzelfde lot trof Jong Ajax, dat met 1-2 verloor op De Toekomst van De Graafschap.

Jong FC Utrecht - FC Groningen 1-0

Lukkien moest bij Groningen noodgedwongen één aanpassing maken. Laros Duarte bleek al niet fit tegen Jong Ajax en werd vervangen door Jorg Schreuders. Na ruim twintig minuten was daar de eerste kans voor de thuisploeg. Yannick Leliendal haalde van afstand uit, maar vond de vingertoppen van Michael Verrips. Een zeer matig spelend FC Groningen zag vervolgens toe hoe Jong FC Utrecht de leiding pakte. Uit een corner van Rafik El Arguioui kopte Rijks in eerste instantie nog op Verrips, maar de rebound was de doelman te machtig: 1-0. Kort daarna dacht Romano Postema de stand gelijk te trekken, maar zijn kopbal vloog naast. Ook na rust speelde de noorderlingen zeer ondermaats. Het creëerde weinig kansen en mocht zelfs van geluk spreken dat Verrips de 2-0 voorkwam. Zo leed de ploeg zijn eerste officiële nederlaag onder Lukkien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jong Ajax - De Graafschap 1-2

Jong Ajax-trainer Dave Vos voerde één verandering door ten opzichte van het met 4-1 verloren duel met FC Groningen vorige speelronde. David Kalokoh werd vervangen door Jaydon Banel. Bij De Graafschap, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen ADO Den Haag, maakten aanwinsten Mimoun Mahi en Simon Colyn hun debuut. De Superboeren schoten uit de startblokken. Al na zes minuten leverde Basar Önal de bal knap af bij Philip Brittijn, die op zijn beurt weer de binnenglijdende Önal bediende: 0-1. Een kwartier na rust verdubbelde de club uit Doetinchem de marge. De ingevallen Flakus Bosilj werkte na een strakke voorzet van Colyn de bal via de paal binnen: 0-2. In de slotfase deed Ajax via Kristian Hlynsson wat terug, maar het was niet genoeg voor een punt.