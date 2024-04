Zaalvoetballers plaatsen zich voor het eerst in 24 jaar voor het WK

De Nederlandse zaalvoetballers hebben zich woensdagavond verzekerd van deelname aan het WK. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2000. Nederland won na strafschoppen van Finland.

Eind januari kreeg Oranje Futsal te horen dat Finland de tegenstander zou zijn in de play-offs voor een WK-ticket. Het team van bondscoach Miguel Andrés won in december het cruciale kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan en plaatste zich daarmee voor de play-offs voor het mondiale eindtoernooi.

Het werd een ware thriller in Finland. Uiteindelijk wist de ploeg van Andrés zich na strafschoppen te plaatsen, nadat het duel na reguliere speeltijd in 4-4 was geëindigd. Doelman Manuel Kuijk groeide uit tot de held van de avond door een van de vijf Finse penalty's te stoppen.

Voor de finaleronde van de Europese WK-kwalificatie waren in totaal twintig landen geplaatst, verdeeld over vijf poules van vier. Groepswinnaars Frankrijk, Spanje, Kazachstan, Portugal en Oekraïne wisten zich al te verzekeren van deelname aan het WK.

De twee overgebleven tickets gingen naar de twee winnaars van de play-off. Het WK zaalvoetbal wordt later dit jaar gespeeld in Oezbekistan. Het toernooi vangt op 14 september aan en duurt tot 8 oktober.

Plaatsing voor het WK is geen vanzelfsprekendheid voor Nederland. De laatste keer dat Oranje Futsal deelnam aan het wereldkampioenschap was in 2000. In totaal bereikte Nederland vier keer het mondiale eindtoernooi: in 1988, 1992, 1996 en 2000.

'Mooiste moment uit carrière'

Kuijk kon zijn geluk niet op na afloop. "Dit is verreweg het mooiste moment uit mijn carrière", aldus de man die een hoofdrol vertolkte. "Het is ongelooflijk wat er vanavond is gebeurd. We hebben ons geplaatst voor het hoogste podium: het WK. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Bij aanvaller Jordany Martinus overheerst de trots. "Ik ben enorm trots op de groep en de weg die we met zijn allen hebben afgelegd. Ik denk dat we Finland vooraf ook iets groter hebben gemaakt dan ze waren. We hebben de schroom gelukkig snel van ons af gespeeld."

