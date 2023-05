Zaakwaarnemer Kudus stuurt aan op Ajax-vertrek: ‘Is heel veel belangstelling’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 06:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 06:53

De kans is groot dat Mohammed Kudus bezig is aan zijn laatste weken als Ajacied, zo schrijft De Telegraaf. De ochtendkrant heeft contact gezocht met zijn zaakwaarnemer Jennifer Mendelewitsch, die laat weten dat de Ghanees international op de radar staat van vele clubs. The Athletic meldde maandag dat de 22-jarige creatieveling voor een bedrag van zo’n vijftig miljoen euro uit de Johan Cruijff ArenA mag vertrekken en dat hij naar verluidt nauwlettend op de voet gevolgd wordt door onder meer Arsenal, Manchester United en Newcastle United.

Kudus ligt nog tot medio 2025 vast in Amsterdam. The Athletic schreef daarnaast dat hij het aanbod om zijn verbintenis met één jaar te verlengen vorige maand naast zich heeft neergelegd en de clubleiding van Ajax heeft laten weten dat hij tijdens de zomerse transferwindow wil vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Mendelewitsch bevestigt tegenover De Telegraaf dat Kudus een voorstel om zijn contract tot de zomer van 2026 te verlengen naast zich heeft neergelegd. “Ik denk dat het voor zowel Ajax als voor Mohammed het beste is dat hij nu een transfer maakt. Dit is het goede moment.”

De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller zou kunnen rekenen op interesse van Engelse topclubs als Arsenal, Manchester United en Newcastle United. Op namen wenst Mendelewitsch echter niet in te gaan. Ook over de transfersom die Ajax verlangt – naar verluidt 45 miljoen euro – wil ze niets kwijt. “Wat ik wel kan zeggen, is dat er na het WK en dit seizoen heel veel belangstelling is voor Kudus.”

Afgelopen zomer blokkeerde Ajax nog een transfer van Kudus naar Everton. Dat zorgde voor teleurstelling bij de publiekslieveling. Kudus speelt sinds 2020 voor Ajax, dat de Ghanees voor negen miljoen euro overnam van FC Nordsjaelland. Sindsdien werd de 21-voudig international tweemaal landskampioen met de Amsterdamse club. Dit seizoen staat de teller op 18 goals en 6 assists in 41 officiële duels.