Youri Mulder oppert Eredivisie-speler die Kroos kan opvolgen bij Real Madrid

De transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid is sinds maandagavond officieel rond en de deal zorgt voor de nodige discussie. Zo is het nog maar de vraag hoe de voorste linie van de Koninklijke er komend seizoen uit gaat zien. Bij het Ziggo Sport-programma Rondo wordt besproken wie Mbappé en consorten vanuit het middenveld moet voorzien van assists en Youri Mulder komt met een verrassende naam op de proppen.

"Wie gaat ze nu wegsteken?", vraagt Nordin Amrabat zich hardop af over de aanval van Real Madrid komend seizoen. "Want Kroos is er niet meer." Toni Kroos stopt na het aankomende EK als profvoetballer.

Mulder oppert vervolgens Joey Veerman als mogelijke kandidaat, waarop Theo Janssen in de lach schiet. "Waarom lach je?", vraagt Mulder.

"In LaLiga zou hij het zeker kunnen", voegt Amrabat toe. "Hij is een van de beste passers van Europa. Noem er een paar die beter zijn dan Veerman", beargumenteert Mulder zijn suggestie.

Presentator Wytse van der Goot noemt Kevin De Bruyne, terwijl Mulder zelf nog met Teun Koopmeiners op de proppen komt. Meer namen worden door de tafelheren niet genoemd.

Kroos heeft zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid al gespeeld. De Duister beschikt in de Spaanse hoofdstad over een aflopend contract en lange tijd leek het erop dat hij die verbintenis ging verlengen.

Niets bleek minder waar toen Kroos op 21 mei zijn afscheid als voetballer aankondigde. Wel komt hij nog met Duitsland in actie op het EK in eigen land in juni en juli.

