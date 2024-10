Youri Mulder: 'Hij móét in de basis bij het Nederlands elftal, maakt niet uit waar'

Wat Youri Mulder betreft is er geen twijfel over mogelijk: Micky van de Ven hoort een basisplek te hebben in het Nederlands elftal tijdens de aankomende Nations League-wedstrijden. Door de afwezigheid van onder meer Nathan Aké kan Ronald Koeman niet meer om de verdediger van Tottenham Hotspur heen, zo is Mulder van mening.

De linksbackpositie in Oranje is onderwerp van gesprek bij het Ziggo Sport-programma Rondo. Volgens presentator Wytse van der Goot is dat het grootste vraagteken voor de bondscoach.

"Er loopt nog wel een speler in Istanboel rond", doelt Mulder gekscherend op Jayden Oosterwolde. De voormalig FC Twente-back is al ruim een jaar verdienstelijk bezig bij Fenerbahçe.

Marco van Basten oppert de naam van Van de Ven en krijgt meteen bijval van Theo Janssen, Jan Mulder en diens zoon Youri. "Geen twijfel over mogelijk", is vader Mulder zeker van zijn zaak.

"Hij móét toch in het Nederlands elftal", sluit Mulder junior zich aan. "Hij móét in de basis, waar dan ook."

"Het is, denk ik, wel meer een centrale verdediger", plaatst Janssen een kanttekening, "maar hij zou ook als linksback uit de voeten kunnen. Dus voor mij is dat geen twijfelgeval."

De 23-jarige Van de Ven speelde vooralsnog acht interlands. Op het EK in Duitsland afgelopen zomer kwam hij viermaal in actie.