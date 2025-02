Yorbe Vertessen gaat jaar na vertrek bij PSV aan de slag bij 17-voudig landskampioen

Yorbe Vertessen verruilt FC Union Berlin voor Red Bull Salzburg, zo heeft de Oostenrijkse club bevestigd via de officiële kanalen. Salzburg betaalt naar verluidt zo’n vier miljoen euro voor de 24-jarige aanvaller.

Vertessen speelde jarenlang voor PSV, maar maakte een jaar geleden de overstap naar Union. Bij de Duitse club moest de Belg het voornamelijk doen met een reserverol.

Uiteindelijk kwam Vertessen tot 32 duels voor Union, waarin hij 5 keer scoorde en 2 assists gaf. Met zijn overgang naar Salzburg zal het daar dus bij blijven. Vertessen tekent in Salzburg een contract tot medio 2029.

Bij zeventienvoudig landskampioen Salzburg stond tot medio december Pepijn Lijnders aan het roer. Hij werd toen echter vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen.

Thomas Letsch, voormalig trainer van Vitesse, nam het stokje van het over. Momenteel is Salzburg de nummer vijf van de Oostenrijkse competitie.

In de kwartfinale van de beker werd de club zondag uitgeschakeld door LASK Linz. Na een zeer teleurstellende 34ste plek in de competitiefase doet Salzburg ook al niet meer mee in de Champions League.

FC Twente

Eind januari werd Vertessen door ESPN en Voetbal International overigens nog gelinkt aan FC Twente. “De bij Union Berlin al snel uit de gratie gevallen aanvaller werd in Eindhoven steevast geroemd om zijn snelheid en zijn scorend vermogen. Met die laatste eigenschap zou hij een zegen zijn voor FC Twente”, aldus Geert-Jan Jakobs van VI destijds.