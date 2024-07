Xherdan Shaqiri maakt prachtige goal, maar Zwitserland wint niet van Schotland

Zwitserland is er woensdag in Keulen niet in geslaagd om te winnen van Schotland: 1-1. Xherdan Shaqiri scoorde voor de Zwitsers en is nu de enige Europeaan die op de laatste zes eindtoernooien heeft gescoord. Cristiano Ronaldo kan die mijlpaal ook bereiken als hij zaterdag scoort tegen Turkije. Zwitserland heeft met vier punten uit twee duels goede papieren om de achtste finale te bereiken. Schotland mag blijven hopen na het behaalde punt en het vooruitzicht van een ontmoeting met Hongarije, dat nog puntloos is.

Schotland loerde op revanche na de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Duitsland van vrijdag. De ploeg van manager Steve Clarke gaf dan ook direct gas in het RheinEnergieStadion in Keulen. Een en ander leidde in minuut 13 tot de 1-0. Een schot van Scott McTominay ging via Fabian Schär, die op de doellijn stond, over de lijn. De Zwitserse verdediger kreeg uiteindelijk een eigen doelpunt op zijn naam.

De vreugde bij de uitzinnige Schotten op de tribune was ruim tien minuten later verdwenen. Anthony Ralston passte totaal verkeerd terug, waarna Shaqiri van net buiten de zestien op prachtige wijze raak schoot in de linkerbovenhoek. De middenvelder, die tegen Hongarije nog 90 minuten op de bank zat, is hierdoor de enige Europese speler die op de laatste zes eindtoernooien, drie EK's en drie WK's, trefzeker is geweest.

Zwitserland drong Schotland naar achteren en leek tien minuten voor rust op 1-2 te komen. Dan Ndoye stond op het moment dat hij werd aangespeeld echter buitenspel, waardoor het doelpunt op advies van de VAR werd geschrapt. Aan de andere kant hield Yann Sommer Che Adams van scoren af met een redding in de korte hoek. Een gelijke stand derhalve na 45 minuten in Keulen.

Ndoye vertolkte na bijna een uur spelen weer een hoofdrol, en weer geen positieve. De aanvaller dook alleen op voor Angus Gunn, maar schoot jammerlijk naast. Kort na de gigantische kans maakte de moegestreden Shaqiri plaats voor Breel Embolo, zaterdag nog trefzeker als invaller tegen Hongarije.

Het bleef spannend in het RheinEnergieStadion en Schotland durfde meer aan te vallen. Het zorgde voor paniek bij de Zwitsers, want Grant Hanley raakte halverwege de tweede helft de paal. Ndoye schoot binnen de zestien nog een keer over namens de Zwitsers. Een winnaar kwam er niet meer, omdat een goal van Embolo werd geannuleerd wegens buitenspel. Beide ploegen leken na de enerverende ontmoeting tevreden met een punt.

Zwitserland sluit de poulefase zondag af tegen Duitsland, dat zich reeds heeft verzekerd van een plaats in de achtste finale na de 2-0 zege op Hongarije. Schotland kan nog door als een een van de vier beste nummers drie. In dat kader is een overwinning op Hongarije zondagavond zeer welkom.

