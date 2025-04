Xavi Simons scoort twee keer van buiten de zestien en is grote held van RB Leipzig

Xavi Simons was vrijdagavond de grote held aan de kant van RB Leipzig. De aanvallende middenvelder scoorde tweemaal in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Simons staat na zijn dubbelslag op negen doelpunten in de Bundesliga.

Loïs Openda opende de score na elf minuten met een fraaie pegel van afstand, die via de paal in het doel verdween. Benjamin Sesko leek al snel de 0-2 te maken voor de bezoekers. De VAR constateerde echter buitenspel en de goal van Leipzig werd dan ook geschrapt door de arbitrage.

Na 26 minuten spelen verscheen alsnog de 0-2 op het scorebord: Simons haalde net buiten de zestien uit en zag zijn knal in de linkerhoek verdwijnen. Kort na rust krulde de Nederlander de bal van net buiten het strafschopgebied in de rechterhoek. Een comfortabele 0-3 voorsprong voor Leipzig, dat jaagt op een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Het was duidelijk de avond van de afstandsschoten, want Kilian Fischer knalde ook raak van buiten de zestien. Wolfsburg kreeg de geest en kwam terug tot 2-3. Andreas Skov Olsen tikte van dichtbij binnen. De hoop was hierdoor volledig terug bij de thuisfans.

Leipzig hield ondanks het slotoffensief van Wolfsburg stand en schrijft drie belangrijke punten bij. Simons en consorten bezetten de vierde plaats en staan in punten (48) gelijk met Eintracht Frankfurt. De nummer drie komt zondag in actie tegen laagvlieger Heidenheim.