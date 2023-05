Xavi Simons redt ploeterend PSV met laat doelpunt van enorme klasse

PSV heeft zondagavond met de nodige moeite gewonnen van Fortuna Sittard. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam vroeg op achterstand door een fraaie omhaal van Paul Gladon. De gelijkmaker van Luuk de Jong volgde al snel, maar daarna toonde PSV zich onmachtig. Xavi Simons redde de Eindhovenaren zeven minuten voor tijd met een heerlijke pegel van achttien meter: 2-1. Nummer twee PSV heeft twee wedstrijden voor het eind van de competitie vijf verliespunten minder dan Ajax. Fortuna is op plek twaalf al definitief veilig.

Het eerste schot was in de tweede minuut afkomstig van Simons, die naast vuurde. Fortuna greep aan de overzijde brutaal de leiding. Een vrije kopbal van Iñigo Córdoba werd op de doellijn geblokt door Jordan Teze, waarna Paul Gladon de bal met een soort omhaal spectaculair het doel in kreeg: 0-1. PSV kwam in de 24ste minuut goed weg toen doelman Walter Benítez de bal uit een inworp op de arm aannam. Het ontging scheidsrechter Jochem Kamphuis, en omdat de overtreding geen penalty maar een indirecte vrije trap zou opleveren, mocht de VAR niet ingrijpen.

Kamphuis liet dus doorspelen. Benítez was te laat met het wegtrappen van de bal en zag die via het blok van Córdoba in het doel van PSV rollen. Tot opluchting van de Argentijnse doelman raakte Córdoba de bal echter met een arm. De treffer werd daarom terecht geannuleerd. Binnen een minuut wist PSV de stand gelijk te trekken. Een voorzet van Teze belandde bij de tweede paal op het hoofd van De Jong, die de bal uit een lastige hoek knap binnenkopte: 1-1.

PSV probeerde het initiatief te nemen, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden. Wel volgde in de veertigste minuut een open schietkans vanuit de tweede lijn voor Ibrahim Sangaré, die met volle kracht ver over schoot. Bij het rustsignaal begon het publiek in het Philips Stadion te morren. Van Nistelrooij greep in met een drievoudige wissel, maar in de tweede helft werd het niet veel beter voor PSV. Na een uur spelen moest De Jong gewisseld worden vanwege een knieblessure. Fortuna hield ogenschijnlijk eenvoudig stand, totdat de 83ste minuut aanbrak. Simons werd op achttien meter van het doel aangespeeld en vuurde de bal na een perfecte aanname vernietigend in de kruising: 2-1.