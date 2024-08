Xavi Simons is met doelpunt en assist meteen weer belangrijk voor RB Leipzig

RB Leipzig heeft zonder problemen de tweede ronde van de Duitse DFB-Pokal weten te bereiken. De club van trainer Marco Rose wist met 1-4 te winnen van Rot-Weiss Essen. Xavi Simons scoorde één keer, net als voormalig Eredivisionist Loïs Openda.

Simons wordt dit seizoen opnieuw door Leipzig gehuurd van Paris Saint-Germain, en de Nederlander mocht het tegen Rot-Weiss Essen direct weer vanaf de eerste minuut laten zien. De start was echter teleurstellend voor Simons en co, want al binnen twee minuten stond Leipzig met 1-0 achter.

Ramien Safi kreeg veel ruimte op de helft van Leipzig, ging naar binnen en schoof de bal in de lange hoek. Een verrassende voorsprong voor de club die actief is op het derde niveau van Duitsland.

Tien minuten later kwam Leipzig op gelijke hoogte. Benjamin Sesko kopte de 1-1 binnen na een afgemeten voorzet van Amadou Haidara. Voor rust werd het ook nog 1-2 via Openda, die scoorde op aangeven van Sesko.

Het duurde vervolgens even voordat het duel definitief beslist werd. Pas in de 84ste minuut werd het 1-3 via invaller Antonio Nusa. Hij schoot in de lange hoek raak op aangeven van Simons.

Laatstgenoemde tekende zelf voor de eindstand. Na een diepe bal was hij was verdedigers te slim af en zorgde hij voor de 1-4.

Daarmee start Leipzig het seizoen uitstekend. Volgende week staat het eerste competitieduel op het programma voor die Roten Bullen. VfL Bochum komt dan op bezoek.