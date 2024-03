Xavi Simons blinkt andermaal uit voor Leipzig, dat uitstekende zaken doet

Xavi Simons heeft zaterdag andermaal een puike prestatie afgeleverd voor RB Leipzig. Hoewel de Oranje-international niet scoorde en geen assist afleverde tegen SV Darmstadt, was hij een constante dreiging. Leipzig won uiteindelijk met 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Thomas Isherwood en een treffer van Christoph Baumgartner. Leipzig staat momenteel vierde, al kan het nog ingehaald worden door Borussia Dortmund, dat twee punten minder heeft en nog in actie moet komen.

Leipzig kwam al snel op voorsprong in eigen stadion. De ongelukkige Isherwood kopte de bal bij de tweede paal in eigen doel. Vlak na rust tekende invaller Baumgartner, op aangeven van Xaver Schlager, voor de eindstand door de bal uit een hoekschop keihard in de hoek te werken.

Simons kwam dus niet tot scoren, maar speelde uitstekend en was een constante plaag voor de kansloze hekkensluiter van de Bundesliga. De Amsterdammer, die van het eerste tot het laatste fluitsignaal op het veld stond, creëerde zes kansen, waarvan één grote.

Al zijn vijf dribbels waren succesvol. Bovendien won Simons, die als aanvallende linkermiddenvelder stond opgesteld, tien van zijn twaalf grondduels én kreeg hij vier overtredingen mee. Simons was midweeks in de Champions League tegen Real Madrid (1-1) ook al een van de uitblinkers.

