Xabi Alonso wil in Duitsland blijven; nieuwe topkandidaat Liverpool lijkt bekend

Xabi Alonso wordt definitief niet de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool, zo meldt The Times. Volgens de Britse krant blijft Alonso in Duitsland en is de kans groot dat hij aanblijft bij Bayer Leverkusen. Rúben Amorim van Sporting Portugal lijkt de nieuwe topkandidaat om bij Liverpool aan de slag te gaan.

Jürgen Klopp maakte onlangs bekend te gaan stoppen als trainer van Liverpool. Alonso, die met Bayer Leverkusen afstevent op de landstitel, werd direct gebombardeerd tot topkandidaat nummer één. Alonso heeft een verleden als speler van Liverpool, waardoor die link snel gelegd werd.

Bayern München, waar Alonso ook een verleden als speler heeft, gaat na dit seizoen scheiden met Thomas Tuchel en dus werd ook die club nadrukkelijk in verband gebracht met de Spanjaard. Bayern is heel open geweest over de interesse in Alonso, die in ieder geval voorlopig echter niet naar de Allianz Arena lijkt te gaan verhuizen.

Uli Hoeness, erevoorzitter en lid van de raad van toezicht, liet eerder op de dag al weten dat de kans op de komst van Alonso bijzonder klein is. “Alonso is meer geneigd om bij Bayer Leverkusen te blijven gezien hun huidige successen, omdat hij ze niet achter zich zou willen laten. Als hij, laten we zeggen, twee of drie jaar langer succes zou hebben gehad, zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om hem naar Bayern te halen."

Bronnen hebben tegenover The Times bevestigd dat Alonso van plan is om om nog minimaal een seizoen te blijven bij Leverkusen om verder te bouwen aan het succes dat hij daar heeft gecreëerd sinds zijn komst in oktober 2022. Bayern moet dus verder zoeken en gaat mogelijk voor voormalig Manchester United-manager Ralf Rangnick, die volgens Duitse media hoog op het lijstje staat in München.

Leverkusen kent een fantastisch seizoen en is met april om de hoek nog altijd ongeslagen. Leverkusen staat tien punten voor op Bayern München en met nog acht duels te gaan lijkt de titel een kwestie van tijd. Daarnaast staan die Werkself in de halve finale van de DFB-Pokal en in de kwartfinale van de Europa League.

Rúben Amorim

Transfermarktexpert Fabrizio Romano herhaalt donderdagavond nog maar eens dat Rúben Amorim een van de topkandidaten is om komend seizoen aan de slag te gaan bij Liverpool. Net als Alonso bij Leverkusen koerst ook Amorim met Sporting Portugal af op de landstitel. De club staat één punt voor op het als tweede geklasseerde Benfica, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.