Wouter Goes: 'Waarom Youri Baas wel bij het Nederlands elftal zit en ik niet?'

Wouter Goes is weer rustig geworden na de topper tussen Ajax en AZ van afgelopen weekend. In gesprek met de NOS vertelt de verdediger van de Alkmaarders dat hij met een goed gevoel terugkijkt op het verhitte Eredivisie-duel, terwijl hij bovendien zijn kansen bij het Nederlands elftal bespreekt.

Afgelopen zondag vocht Goes harde duels uit met Ajax-spits Brian Brobbey. Bovendien liep Goes voorop om te zeggen dat AZ van het veld moest lopen na de onterechte rode kaart voor Alexandre Penetra, al zegt hij zelf van niet. Het was een wedstrijd vol emotie, maar inmiddels is de rust wedergekeerd.

“Ik heb het afgesloten. In mijn hoofd blijft het gewoon een heel leuke en mooie wedstrijd die we gespeeld hebben. Een belangrijke wedstrijd ook, met veel strijd, in een mooi stadion. Dit is wat je graag wil als jonge jongen.”

Nu de interlandbreak bezig is, focust hij zich volledig op Jong Oranje. Even leek er wellicht een mogelijkheid dat Goes, vanwege blessures, in aanmerking kwam voor het Nederlands elftal, maar bondscoach Ronald Koeman gaf de voorkeur aan Ajacied Youri Baas.

“Als ik eerlijk ben, vind ik dat ik daar ook nog niet aan toe ben. Ik moet nog beter en langer presteren om daarvoor in aanmerking te komen. Ik weet niet of Yoeri verder is, maar hij is wel een ander soort speler”, aldus Goes.

Komende vrijdag neemt Jong Oranje het in een oefenwedstrijd op tegen Jong Italië, waarna er dinsdag een vriendschappelijke wedstrijd volgt tegen Jong Roemenië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger bereidt zich voor op het EK van komende zomer.

Het Nederlands elftal komt donderdag al in actie tegen Spanje in het heenduel van de kwartfinale van de Nations League. De return volgt op zondag in Valencia. Een eventuele halve finale wordt begin juni afgewerkt.