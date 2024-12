Wouter Goes heeft zaterdagavond na afloop van de zege van AZ op FC Twente (1-0) een cadeautje gegeven aan Hans Kraay junior. De verslaggever annex analist van ESPN viert zondag zijn 65ste verjaardag en dat kon Goes niet aan zich voorbij laten gaan.

De centrumverdediger van AZ had in de strijd om plek vijf in de Eredivisie een basisplaats. Goes vocht veel onderlinge duels met zijn directe tegenstander Ricky van Wolfswinkel uit en stond na de overwinning op de Tukkers Kraay jr. te woord.

Waar Goes tijdens wedstrijden regelmatig het bloed onder de nagels van tegenstanders en hun supporters vandaan weet te halen met (geniepige) overtredingen, liet hij zich zaterdagavond in het vraaggesprek van zijn goede kant zien.

“Moeten we verder nog iets van je weten?”, vraagt Kraay jr. aan het einde van het interview, waarna Goes onthult dat hij een verrassing heeft. “Want iemand is jarig volgens mij zondag”, reageert de sterkhouder van AZ. Goes tovert vervolgens een AZ-shirt tevoorschijn met de naam van Kraay en het rugnummer 65, de leeftijd die de verslaggever dit weekend heeft bereikt.

Kraay ziet er de humor wel van in: “De zes is verkeerd, dat is een vier”, grapt hij. “Ik heb nog bij Jong AZ gespeeld vroeger. Je weet dat ik ook voetballer geweest ben?” Na een instimmend knikje is de interviewer ook nieuwsgierig of Goes weet hoe Kraay vroeger als voetballer speelde. “Op jouw manier, erop en erover. Af en toe een beetje echt erover.” Het levert een glimlach op het gezicht van Goes op: “Dan zijn we vrienden.”

Gemeen spel

NAC Breda-verdediger Boy Kemper stelde vorige week na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-2) dat Goes regelmatig in duels met hem 'op zijn tenen staat, krabt en knijpt’. Almere City-aanvaller Baptiste Guillaume liet in augustus al eens ziet dat zijn arm onder de krassen en wondjes zat na onderlinge duels met Goes.

Tegenover Kraay jr. gaat Goes nog eens in op zijn manier van verdedigen. “Ik doe gewoon negentig minuten alles in het veld om een wedstrijd te winnen. Het is niet dat ik het veld sta om vieze dingen te doen. Duels horen bij voetbal. Achteraf over directe tegenstander praten doe ik persoonlijk niet, want zij maken ook genoeg overtredingen op mij. Na een wedstrijd zijn we weer vrienden.”