Wouter Goes geconfronteerd met 'rare' actie van Ajax-spits Brian Brobbey: 'Ik lach erom'

Wouter Goes beleefde een memorabele avond. De centrumverdediger van AZ vocht in het achtstefinaleduel van de TOTO KNVB Beker felle duels uit met Ajax-spits Brian Brobbey en tekende voor de belangrijke 1-0 in de uiteindelijk met 2-0 gewonnen wedstrijd. Na afloop blikte hij bij ESPN terug op de felle duels Brobbey.

"Het waren mooie, goede duels. Hij zat aan mij en ik zat aan hem. Dat zie je, het was genieten", opent Goes, die werd verkozen tot Man van de Wedstrijd. De mandekker is het niet per se eens met de stelling dat hij zelf ook krachtiger werd door de duels met Brobbey. "Je moet alleen steeds slimmer zijn, want het is gewoon een hele sterke spits."

Verslaggever Vincent Schildkamp merkt op dat Brobbey bij één van die vele duels naar de edele delen van Goes greep. "Ik schrok er zelf van", lacht Goes. "Als hij dat wil doen... Het is wel een beetje raar, maar het waren mooie duels."

"Uiteindelijk waren het mooie duels. We hebben gewonnen en hij heeft niet gescoord, dus ik heb mijn job gedaan." Schildkamp blijft bij de actie van Brobbey. "Ik schrok wel een beetje", herhaalt Goes. "Ik zou het zelf niet doen, maar ik lach erom."

Goes blikt ook nog even terug op zijn treffer, die hij kon maken door van dichtbij raak te koppen. "Ik kon hem eigenlijk niet missen. Tegen mijn oude jeugdclub is het wel een droom om daartegen scoren."

AZ moest het tegen Ajax stellen zonder de geblesseerden Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo. "We hoorden voor de wedstrijd dat ze het allebei niet zouden redden. Jayden Addai stond op hun plek en heeft het goed gedaan. Dat zegt dat de jeugd doorkomt en dat als er geblesseerden zijn, iedereen er klaar voor is. Dat is ook de sterkte van ons team, vind ik."

Tot slot gaat Goes in op de vraag 'wat het zegt' dat Goes met Brobbey en invaller Wout Weghorst twee spitsen van het Nederlands elftal wist te beteugelen. "Dat het deze wedstrijd goed ging en dat ik zo moet doorgaan. Ik ben bescheiden, zeker", sluit Goes lachend af.