Wout Weghorst reageert tijdens persmoment Nederlands elftal voor het eerst op vermeende interesse van Ajax

Wout Weghorst heeft zondagmiddag tijdens een persmoment van het Nederlands elftal voor het eerst gereageerd op de vermeende interesse van Ajax. De 31-jarige spits kreeg in Wolfsburg meerdere vragen over zijn vermeende transfer naar Amsterdam, maar hield zich behoorlijk op de vlakte.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano wist deze week te melden dat Ajax en Weghorst in een vergevorderd stadium zijn. Daarnaast zouden de Amsterdammers steeds optimistischer zijn over de onderhandelingen met Burnley, waar de 31-jarige spits nog tot medio 2025 vastligt.

Weghorst zelf weigert op de zaken vooruit te lopen. “Natuurlijk zit je toekomst in je hoofd, maar het speelt wel op de achtergrond”, aldus de 35-voudig international.

De spits zegt zich vooral te focussen op het EK. “In de laatste 2,5 maanden heb ik voor mezelf een pad uitgestippeld om op het EK in topvorm te zijn. Het zou dom zijn om nu met andere dingen bezig te zijn.”

Vervolgens kreeg Weghorst de vraag of hij het mooi zou vinden om voor Ajax te spelen. “Ik houd m'n focus nu op het Nederlands elftal. Er is al genoeg over gezegd en voor me ingevuld. Dat laat ik jullie doen.”

In eerste instantie leek FC Twente goede papieren te hebben om Weghorst terug te halen naar Nederland. De aanvaller droomt er nog altijd van om een keer uit te komen voor zijn jeugdliefde. Het is mede door de interesse van Ajax twijfelachtig of Weghorst komend seizoen in de Grolsch Veste te bewonderen is. Met name op financieel vlak lijkt dat een grote uitdaging.

In de afgelopen jaren werd Weghorst verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. Een vierde verhuurperiode lijkt geen optie te zijn en met het oog op het contract dat in 2025 afloopt is de verwachting dat Burnley Weghorst zal verkopen. Ajax wil toeslaan, maar niet al te veel betalen.

