Mike Verweij is in de podcast Kick-off van De Telegraaf onder meer lovend over de wijze waarop Francesco Farioli de geblesseerde Ajacieden onderdeel van het team laat blijven. Ook gaat de Ajax-watcher in op Ivan Perisic en Wout Weghorst.

Verweij was er zondag bij in Eindhoven tijdens de topper tussen PSV en Ajax. Hij haalt Ivan Perisic aan. “Ik vind hem een heel goede speler. Dat heeft hij de afgelopen weken, ook in de Champions League, wel bewezen”, begint de journalist.

“Ajax heeft ook een gesprek met hem gevoerd, maar ze hadden gewoon heel weinig geld. Ze hadden dus de keuze om Weghorst, Davy Klaassen en Bertrand Traoré voor heel weinig geld te halen, of alleen Perisic. Dat geeft ook wel aan dat hij behoorlijk verdient in Eindhoven.”

“Als je dan gisteren de wedstrijd zag, dan valt die keuze nu even de goede kant op voor Alex Kroes, maar dat had ook helemaal verkeerd kunnen uitpakken”, aldus Verweij, die dan begint over Weghorst. “Wie je ook spreekt binnen Ajax... Hij zei vanaf dag één: ‘Wij gaan kampioen worden.’”

“Natuurlijk kan je dat zeggen en als je honderd dingen roept heb je het ook weleens goed. Maar Weghorst eet, leeft en drinkt voetbal. Hij heeft iets in die ploeg gebracht...” Valentijn Driessen haakt grappend in: “Het is toch ongelooflijk dat hij niet verbannen is door Farioli, als hij bij binnenkomst al riep dat ze kampioen gingen worden? Dat is heel gevaarlijk.”

“Toen mocht dat nog. Toen het heel spannend werd niet meer”, lacht Verweij, die het dan weer overneemt. “Maar Farioli is natuurlijk wel enorm slim. Alle spelers die geblesseerd zijn geraakt, moesten opeens een speech geven in de kleedkamer. Wie heeft dat nou inmiddels niet gedaan?”

“Van Steven Berghuis in De Kuip, tot gisteren Remko Pasveer in Eindhoven. Daardoor houdt Farioli al die spelers wel bij de ploeg. Pasveer was ook naar het hotel in de buurt van Eindhoven gegaan en had daar ook geslapen. Hij is nog steeds onderdeel van het team, dus Farioli doet een aantal dingentjes ook wel heel slim”, aldus Verweij.