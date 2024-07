Woorden van Farioli over keeperskwestie bij Ajax moeten Ramaj hoop geven

Francesco Farioli begint donderdagavond aan zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Ajax. De trainer legt voorafgaand aan de Europa League-voorrondewedstrijd tegen FK Vojvodina uit waarom Remko Pasveer onder de lat staat. Zijn woorden daarover moeten de gepasseerde Diant Ramaj enige hoop geven.

Ramaj kende een goed debuutseizoen bij Ajax, maar moet nu zijn plek onder de lat afstaan aan de veertigjarige Pasveer. "Ik moet proberen om alle puzzelstukjes bij elkaar te brengen en om te zorgen voor de best mogelijke chemie", zo begint Farioli tegenover Ziggo Sport aan zijn uitleg.

"Ik heb het gevoel dat Remko de persoonlijkheid en het leiderschap heeft, datgene wat wij nodig hebben", aldus de coach van Ajax. "Hij heeft het heel goed gedaan in de vriendschappelijke wedstrijden."

Ramaj wil naar verluidt per direct vertrekken, maar voor Farioli staat nog niets vast. "Het is geen permanente beslissing, maar het is op dit moment het beste besluit, voor de wedstrijd van vandaag. Laten we de rest komende week bekijken."

Farioli sprak erover met Ramaj. "Ik hou ervan om direct en open te communiceren. Ik heb mijn argumenten uitgelegd. Hij is heel professioneel. Hij accepteert het. Geen speler is blij om niet te spelen, maar zijn reactie op de training is fantastisch. Dat is wat we nodig hebben, niet alleen van de keepers, maar van alle spelers."

Steven Berghuis is niet fit genoeg bevonden voor een basisplek. "Bij Berghuis zijn we een proces gestart waarbij we hoopten dat hij vandaag kon spelen, maar we hebben het gevoel dat hij nog niet helemaal klaar is. We hebben er diverse keren over gesproken. Hij is een belangrijke speler. We willen hem zo snel mogelijk op het veld hebben, maar niets overhaasten."

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Rasmussen, Akpom, Forbs.

Opstelling FK Vojvodina: Carevic; Butean, Sichenje, Crnomarkovic, Lucas Barros; Ivanovic, Petrovic, Savicevic; Yusuf, Poletanovic, Zady Sery.

