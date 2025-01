Na afloop van de derby tussen Beerschot en Antwerp werd er vuurwerk op het veld gegooid richting de spelers en staf van Beerschot. Dirk Kuijt is woest op de fans van Royal Antwerp FC.

Kuijt zag Beerschot zondag een belangrijk punt pakken tegen rivaal Antwerp (1-1). Het elftal van de voormalig Nederlands-international staat onderaan de Belgische Pro League en kan elk punt goed gebruiken.

Na afloop ging het echter vooral over het gedrag van de supporters van Antwerp. De spelers en staf van Beerschot werden bekogeld met vuurwerk op het veld. Ook een vak vol Beerschot-supporters was de klos.

Kuijt haalt na afloop dan ook stevig uit. “Het zijn gewoon lafaards. Dat je vuurwerk in het publiek gooit - waar onze familie zit - is gewoonweg onacceptabel”, citeert De Telegraaf.

Ook tijdens de wedstrijd ging het al mis. Tijdens het nemen van een corner werd cornernemer Thibaud Verlinden geraakt door een aansteker. “Hoe laf zijn de mensen die dat vuurwerk op het veld en naar onze spelers gooien. Thibaud moest een corner nemen en er werd gewoon aansteker naar hem gegooid. Dit kan niet, van onze spelers blijf je af”, stelt Kuijt.

“Er werd ook een vuurwerkbom naar mij gegooid, maar die kwam niet bij mij aan, maar bij mijn performance coach. Dat is levensgevaarlijk en het deed duidelijk niet veel goed aan zijn oren. Wij hebben ons ook niet goed gedragen in de heenwedstrijd maar dit was echt niet oké”, aldus de voormalig voetballer.

Antwerp-coach Jonas de Roeck liet zich na afloop ook uit over het gedrag van zijn supporters. “Dat Kuijt woest is? Dat begrijp ik zeker”, begint De Roeck. “Het gevecht moet uitgevochten worden op het veld, voor de rest moeten we zorgen dat het naast het veld onder controle blijft.”

“Maar die vraag moet je niet aan ons stellen, er moeten andere mensen oplossingen aanbieden voor dit soort problemen”, vindt hij. “Als het buitenlands voetbal naar onze competitie kijkt, gaat het bijna altijd over zaken die buiten het veld gebeuren, dat is jammer”, aldus De Roeck.