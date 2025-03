Woedende Ancelotti doet keiharde toezegging: 'Real Madrid speelt niet als dit wéér gebeurt'

Real Madrid won zaterdag met 1-2 op bezoek bij Villarreal en is met zestig punten voorlopig koploper in LaLiga. Desondanks is trainer Carlo Ancelotti na afloop bijzonder ontevreden over de gang van zaken in het Spaanse voetbal.

De koploper won woensdag in de achtste finale van de Champions League na strafschoppen van eeuwige rivaal Atlético Madrid. Het was een lange avond in Europees verband en veel tijd om uit te rusten was er niet, want Real Madrid trad zaterdag om 18:30 uur Nederlandse tijd aan tegen Villarreal.

Ancelotti vindt het onacceptabel dat zijn elftal geen langere hersteltijd heeft gekregen van LaLiga. ''Dit is de laatste keer dat we een wedstrijd hebben gespeeld zonder 72 uur rust'', foetert de Italiaanse coach na afloop op de persconferentie.

''We zullen niet verschijnen en niet spelen als het weer gebeurt'', geeft de verontwaardigde Ancelotti alvast een duidelijke waarschuwing af. ''We hebben LaLiga tot twee keer toe gevraagd om het aanvangstijdstip van de wedstrijd tegen Villarreal te veranderen. Maar er gebeurde helemaal niets.''

Real Madrid komt pas op 29 maart pas weer in actie in competitieverband: CD Leganés komt die dag op bezoek in het Santiago Bernabéu. Veel spelers van De Koninklijke nemen tijdelijk afscheid om zich te richten op de aanstaande interlandperiode.

Voor Real Madrid breken na de interlandbreak drukke tijden aan. De ploeg van Ancelotti vecht met Atlético en FC Barcelona om het Spaanse kampioenschap en treft Real Sociedad in de halve finale van de Copa del Rey, de nationale beker.

Daarnaast is er nog alle kans op prolongatie van de Champions League-beker. Real Madrid, vijftienvoudig winnaar van de belangrijkste Europese prijs, stuit in de kwartfinale op Arsenal.