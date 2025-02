Woede in België: VAR lijkt goal in blessuretijd onterecht goed te keuren na check van 9 (!) minuten

In België is flinke ophef ontstaan vanwege een VAR-check in de blessuretijd van KV Mechelen - AA Gent vrijdagavond. De VAR had daar liefst negen minuten voor nodig, en keurde het door Hugo Gambor gemaakte doelpunt uiteindelijk goed: 3-3. Het is echter de vraag of dat terecht was.

Tien minuten voor tijd stond Mechelen nog op een 3-1 voorsprong, en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Toch ging het nog mis: door goals van Andri Gudjohnsen en Gambor werd het toch nog 3-3.

Die 3-3, die vlak voor tijd werd gemaakt, maakte Gambor uit de rebound, nadat een kopbal van Omri Gandelman nog gekeerd was door doelman Ortwin De Wolf. Gambor stond echter op het randje van buitenspel, dus was het aan de VAR om het doelpunt nog een keer goed te bekijken.

Aan de VAR-check die volgde, leek echter geen einde te komen. Uiteindelijk duurde het bijna negen minuten voordat de videoscheidsrechter het doelpunt goedkeurde: 3-3. Dat was ook de eindstand.

Het lijkt er echter op dat de VAR niet helemaal naar de goede beelden heeft gekeken. De lijn wordt namelijk getrokken op het moment dat Gandelman de bal nog (net) niet heeft geraakt met zijn hoofd. Was de lijn iets later getrokken, op het moment dat de bal vertrekt van het hoofd van Gandelman, dan had Gambor mogelijk wel buitenspel gestaan.

Mechelen-trainer Besnik Hasi was na afloop dan ook woedend voor de camera van DAZN. “Hoe kan ik het hoofd koel houden? Ik snap het niet dat die goal telt. Ze stoppen het beeld voor hij (Gandelman, red.) de bal geraakt heeft. En dat duurt dan ook nog eens tien minuten, dat is niet normaal.”

Uitleg van de arbitrage hoeft Hasi niet te hebben, zegt hij. “Ze fucken ons, dan geven ze een uitleg en dan moet je maar naar huis gaan slapen. We hebben al veel zaken gehad tijdens wedstrijden met beslissingen tegen en dan gaan ze roepen dat je kalm moet blijven. Hoe kan ik kalm blijven? Het is gewoon niet correct. Deze goal had nooit mogen tellen.”