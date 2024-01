Wissel bij Feyenoord zorgt voor vraagtekens: ‘Het is een teken aan de wand’

Dat Leo Sauer bij Feyenoord eerder in de ploeg kwam dan miljoenenaankoop Luka Ivanusec, is 'niet een heel goed teken' voor de Kroaat. Dat is althans de conclusie van ESPN-analist Karim El Ahmadi.

Sauer kwam in minuut 63 in de ploeg voor Igor Paixão. Ivanusec maakte in de tachtigste minuut zijn opwachting, toen Arne Slot in een poging een doelpunt te forceren Quilindschy Hartman eruit haalde.

“Wat zegt het jou dat de jonge Leo Sauer er veel eerder inkomt dan miljoenenaankoop Ivanusec?”, werpt presentator Sinclair Bischop de vraag op. “Dit is misschien wel een teken aan de wand", antwoordt El Ahmadi.

"Tuurlijk zou je zeggen dat Sauer misschien in de kleine ruimtes beter is”, zoekt de analyticus naar een logisch antwoord voor de wissels van Slot. “Maar Ivanusec kan dat ook, dus het is niet echt een heel goed teken voor hem.”

Slot werd door de Azië Cup en de Afrika Cup in zijn wisselmogelijkheden voorin beperkt. Alireza Jahanbakhsh, Yankuba Minteh en Ayase Ueda strijden momenteel allen met hun land voor succes in die toernooien.

Als Bischop oppert dat de aanvallenden afwezigen misschien invloed hebben gehad op het uitblijven van de zege, smoort El Ahmdai dat in de kiem.

“Dit had echt niet te maken met spelers die er niet bij waren, die je in kan brengen en dat zij dan het verschil maken. Feyenoord was de tweede helft niet scherp genoeg en gewoon heel slecht in balbezit”, vindt hij.

“Als Feyenoord in de eerste veertig minuten zorgt dat het 3, 4-0 voor staat, dan speel je gewoon een hele makkelijke wedstrijd.” Maar in de tweede helft was Feyenoord geen schim van de ploeg van de eerste helft, concludeert El Ahmadi.



