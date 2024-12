Winston Bogarde is woest en haalt uit naar Eredivisie-club: ‘Bekrompen, zielig en triest’

Sparta Rotterdam heeft onlangs geweigerd om Winston Bogarde aan te stellen als assistent-trainer van Maurice Steijn. De Haagse hoofdtrainer had zijn Rotterdamse vriend graag aan zijn zijde gehad op Het Kasteel, maar dat zag de clubleiding niet zitten.

In gesprek met Voetbal International laat Bogarde weten klaar te zijn met Sparta, de club bij wie hij doorbrak in 1992. In 1994 vertrok hij naar Ajax. “Voor een recordbedrag, terwijl ik gratis was binnen gekomen bij Sparta. Tegen een onkostenvergoeding van tweehonderd gulden per maand.”

“Waardering is er nooit geweest. Ik heb een arbitragezaak moeten aanspannen, om slechts de helft van het mij beloofde deel van de transfersom te krijgen”, aldus Bogarde, die wel openstond voor een terugkeer als staflid.

Die terugkeer komt er echter niet van. “Ze nemen het me kennelijk nog steeds kwalijk. Ik had nu assistent-trainer bij Sparta kunnen zijn. Maurice Steijn wilde dat, maar de clubleiding hield het tegen.”

Bogarde laat duidelijk blijken wat hij daarvan vindt. “Vanwege iets wat dertig jaar geleden is gebeurd. Heel bekrompen, zielig en triest.”

Bogarde zit al sinds september 2023 zonder club, toen hij al na een paar maanden vertrok bij Adana Demirspor uit Turkije. Hij is wel nog actief als personal trainer en staat regelmatig op het veld met verdedigers als Ryan Flamingo en Jorrel Hato.

Een terugkeer bij Ajax lijkt er niet in te zitten, zo vertelde Bogarde in oktober nog te gast bij ESPN. “Dat is heel moeilijk, ik denk het niet.”