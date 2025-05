Fenerbahçe wint ruim en stelt titelfeest Galatasaray met minstens een week uit

Fenerbahçe geeft niet op in de strijd om de landstitel in Turkije. De nummer twee in de Süper Lig won vrijdag op bezoek bij Istanbul Basaksehir met 1-4. Fenerbahçe staat nu vijf punten achter koploper Galatasaray, dat zaterdag speelt tegen Trabzonspor en bij winst pas op zijn vroegst over een week kampioen kan worden.

De spelers van Fenerbahçe, met Dusan Tadic als linksbuiten, schreeuwden na een kwartier om een penalty, toen Edin Dzeko onderuit ging in de zestien. Na een check bij de VAR besloot de arbitrage om geen strafschop te geven.

Enkele minuten later kreeg de thuisclub wél een penalty, nadat Sofyan Amrabat iemand aan het shirtje had vastgehouden. Penaltynemer Krzysztof Piatek vond echter Dominik Livakovic op zijn weg, waardoor Fenerbahçe niet op achterstand kwam.

De bezoekers namen een minuut voor het rustsignaal de leiding, met Mert Müldür die van binnen het strafschopgebied met een lobje de 0-1 op het scorebord deed verschijnen.

Fenerbahçe claimde tien minuten na rust wederom een strafschop, ditmaal voor hands van een speler van Basaksehir. Maar ook ditmaal kwam de bal niet op de stip te liggen. Na een uur spelen schoot Milan Skriniar raak uit een rebound van dichtbij en verdubbelde Fenerbahçe alsnog de voorsprong.

De ploeg van José Mourinho hield stand in de slotfase, scoorde nog via Youssef En Nesyri, en schrok niet van de goal van Ömer Faruk Beyaz in blessuretijd. Oğuz Aydın bepaalde ver in de toegevoegde tijd de eindstand op 1-4.

Fenerbahçe houdt uitzicht op de Turkse titel, al is men afhankelijk van wat Galatasaray doet. Fenerbahçe komt dit seizoen nog drie keer in actie in de Süper Lig.