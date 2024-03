Winnend FC Groningen dendert door in KKD; Cambuur onderuit bij Jong PSV

FC Groningen heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien won na een comeback met 1-4 bij FC Den Bosch. Groningen heeft nog een wedstrijd tegoed en staat slechts zes punten achter nummer twee Roda JC. Het SC Cambuur van trainer Henk de Jong verloor maandag tegelijkertijd bij Jong PSV.

FC Den Bosch - FC Groningen 1-4

Voor de toeschouwers viel er tijdens de eerste helft in De Vliert weinig te genieten. Niet geheel verrassend, aangezien FC Den Bosch al zes duels op rij zonder doelpunt was. Toch bracht Kacper Kostorz het thuispubliek tien minuten na rust in vervoering door op aangeven van Nick de Groot de score te openen: 1-0.

FC Groningen werd vervolgens echter weer in het zadel geholpen door de doelman van Den Bosch, Krisztian Hegyi. De Hongaarse goalie schoot een terugspeelbal hard tegen aanvaller Rui Mendes aan, waarna het leer knullig in het doel vloeg: 1-1. Romano Postema zorgde vervolgens met een rake kopbal voor de 1-2, waarna Mendes uit een rebound de score verder opvoerde: 1-3. Postema bepaalde de eindstand in blessuretijd op 1-4 door knap de lange hoek te vinden.

Jong PSV - SC Cambuur 3-1

De Eindhovense beloftenploeg verscheen aan de aftrap met onder meer Armel Bella-Kotchap en Tygo Land. Jevon Simons wist de ban voor Jong PSV in de 55ste minuut met een knap schot te breken: 1-0. Jesper Uneken verdubbelde een kwartier voor tijd op aangeven van Koen Jansen de marge, waardoor Jong PSV op weg leek naar een simpele en enigszins verrassende zege: 2-0. Marco Tol zorgde echter direct voor de 2-1. Het bleek een kleine opleving van Cambuur, want een minuut later gooide de thuisploeg de wedstrijd in het slot dankzij een eigen doelpunt van Thomas Poll.