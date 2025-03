Wim Kieft ziet 'sensatie' van het Nederlands elftal deze zomer een stap hogerop maken

Wim Kieft heeft genoten van het Nederlands elftal, dat Europees kampioen Spanje donderdag knap op een 2-2 gelijkspel hield. De columnist van De Telegraaf zag één international van Oranje er bovenuit steken in de kwartfinale van de Nations League.

Kieft keek donderdag met bewondering naar het optreden van de trefzekere Tijjani Reijnders. ''Reijnders verbaast met een ontwikkeling die zich maar blijft doorzetten. Noem hem gerust een sensatie. Als je hem ziet spelen tegen Spanje weet je dat topclubs de jacht zullen openen. Ongetwijfeld kan hij komende zomer een stap hogerop maken, ondanks zijn pas verlengde contract bij AC Milan.''

Memphis Depay kreeg veel kritiek na afloop van Nederland - Spanje, maar Kieft gaat daar niet in mee. ''Hij speelde niet spectaculair, maar gedegen en goed. Hijzelf was ongetwijfeld ook benieuwd hoe hij ervoor zou staan. Vandaar zal hij het allemaal simpel hebben gehouden. Zonder bijzonder in het oog te springen functioneerde Memphis trouw in dienst van het team.''

Kieft is ook kritisch en schrok van de inbreng van Jorrel Hato, die rood kreeg in de slotfase na een onbesuisde tackle. ''Hij is net 19 jaar en of de grote Europese topclubs het al aandurven met Hato…'', vraagt de oud-aanvaller zich af. Kieft zag Hato in de beginfase in de fout gaan bij de 0-1 van Spanje, al treft volgens hem ook doelman Bart Verbruggen blaam.

''Waarom speelt hij Hato, vastgezet aan de zijlijn, zo aan en ook nog op zijn zwakkere rechterbeen? Altijd weer dat opbouwen en opbouwen. Je moet je ploeggenoot niet opzadelen met zo’n probleem. Gek word je ervan'', foetert Kieft een dag na het gelijkspel in De Kuip.

Kieft deelt een ruime voldoende uit aan Frenkie de Jong, die voortijdig naar de kant werd gehaald door Ronald Koeman. ''En Virgil van Dijk heeft lang niet de vorm gehad die hij dit seizoen heeft.''

''Hij kiest goed positie, is sterk in de duels, straalt rust uit en komt voetballend vaak weer met de goede oplossingen vooruit'', is de voetbalvolger uit Haarlem ook zeer te spreken over de aanvoerder van Oranje.