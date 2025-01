Wim Kieft: 'Onbegrijpelijk dat Brian Priske hem liet vallen bij Feyenoord'

Wim Kieft vindt niet dat Brian Priske alleen maar foute dingen doet als hoofdcoach Feyenoord. Desondanks omschrijft de columnist van De Telegraaf één beslissing van de Deense trainer, die ontslagen leek te gaan worden maar voorlopig mag aanblijven, als werkelijk onbegrijpelijk.

''Soms is het te gemakkelijk om naar een trainer te wijzen, maar die valt evenmin altijd vrij te pleiten'', zo concludeert Kieft vrijdag in zijn wekelijkse bijdrage aan de landelijke krant.

''Onbegrijpelijk was het dat Priske keeper Justin Bijlow liet vallen voor Timon Wellenreuther. Kwalitatief is Bijlow gewoon de veel betere keeper. Waarom dan een keeperswissel? Vooral voor Bijlow was het daarom een geweldige avond tegen Bayern München'', verwijst Kieft naar het heldhaftige optreden van de doelman woensdag in de Champions League.

Bijlow had tegen Bayern enkele zeer fraaie reddingen in petto. Mede hierdoor won Feyenoord verrassend met 3-0 van de Duitse grootmacht en hoeft Priske voorlopig niet te vrezen voor ontslag bij de Rotterdamse Champions League-deelnemer.

Kieft vindt het knap dat Bijlow zich na een periode vol blessureleed en de rol als tweede doelman zo sterk heeft teruggeknokt bij Feyenoord. ''Hij bewees dat hij de echte nummer één keeper van Feyenoord is. In diverse situaties leek het wel of Harry Kane & co de ballen gewoon tegen hem aanschoten. Bijlow zei later dat hij zo’n gevoel ervaarde tijdens de wedstrijd.''

De voormalig aanvaller is ergens ook niet verrast door de heldenrol van Bijlow tegen Bayern. ''Hij kreeg veel te doen omdat trainer Priske had besloten de verdedigingsmuur vlak voor de neus van Bijlow op te trekken. Een begrijpelijke tactiek om met een gehavende ploeg resultaat te boeken. Verdedigen blijft nu eenmaal gemakkelijker dan aanvallen.''

''Feyenoord gaf niet veel ruimte weg en bij iedere doelpoging stond Bijlow op de goede plaats. In de aanval scoorde Feyenoord bijna honderd procent rendement uit de spaarzame kansen'', aldus Kieft.