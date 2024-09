Wim Jonk nieuwe assistent-trainer bij Nederlands elftal: 'Dat maakt deze stap speciaal'

Wim Jonk is de nieuwe assistent van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 57-jarige Volendammer zat zonder club na zijn vertrek bij FC Volendam afgelopen december. Jonk, die Sipke Hulshoff opvolgt, tekent een contract tot en met het WK van 2026.

Koeman is in zijn nopjes met zijn nieuwe assistent. “We zijn erg blij met de komst van Wim. Met zijn ervaring is hij een uitstekende toevoeging aan onze technische staf. Ik ken hem als een goede trainer met een frisse, eigen kijk op voetbal.”

“Met de komst van Wim is onze technische staf compleet voor de komende twee jaar, waarin we goed willen presteren in de Nations League en daarna richting het WK van 2026 gaan werken.”

Ook Jonk is blij met zijn stap. “Het is voor mij een mooie nieuwe uitdaging om te gaan werken met de beste spelers van ons land. Als oud-international weet ik nog goed hoe bijzonder het is om het shirt van het Nederlands elftal aan te trekken en dat maakt deze stap speciaal.”

“Vanaf het moment dat ik werd gevraagd ben ik eigenlijk steeds enthousiaster geworden. Ik wil graag helpen om het groeiproces bij Oranje verder vorm te geven de komende periode. Met deze staf en de potentie van de spelersgroep geloof ik in een goede en succesvolle samenwerking. Ik kijk er naar uit.”

Koeman wordt naast Jonk ook geassisteerd door zijn broer Erwin. Met Jonk krijgt de bondscoach er een ervaren rechterhand bij, aangezien de Volendammer jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax werkte en 145 wedstrijden langs de lijn stond als trainer van FC Volendam.

Het Nederlands elftal neemt het in oktober op tegen Hongarije (uit) en Duitsland (uit) in het kader van de Nations League.