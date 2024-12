Willem van Hanegem maakt twee spelers van Ajax met de grond gelijk: 'Hij deed alles fout wat hij fout kón doen'

Willem van Hanegem is niet te spreken over het optreden van Ajax tegen AZ. De Amsterdammers verloren zondagmiddag met 2-1 in Alkmaar, waardoor het gat tot koploper PSV opliep tot liefst negen punten. De oud-middenvelder wijst in zijn column voor het Algemeen Dagblad naar enkele individuen in de ploeg van trainer Francesco Farioli.

Ajax ging zondagmiddag onderuit op bezoek bij AZ. In het AFAS Stadion zetten Troy Parrott en Mayckel Lahdo de Alkmaarders op een comfortabele voorsprong, waarna invaller Mika Godts nog wel iets terugdeed maar Ajax niet meer gelijk kon maken: 2-1.

Van Hanegem maakt in zijn column onder meer duidelijk dat hij zich stoort aan de vermeende vermoeidheid binnen de selectie van Ajax, ondanks dat Farioli er een roulatiesysteem op nahoudt. “Hoe kun je voortdurend andere mensen opstellen en dan na een paar maanden voetballen de conclusie trekken dat ze inmiddels doodop zijn bij Ajax?”, vraagt de Kromme zich af.

“Deze trainer roept gewoon dan dat niemand had verwacht dat ze tweede zouden staan, maar waarom eigenlijk niet?”, vervolgt Van Hanegem. “Ajax heeft toch gewoon de spelers om achter PSV mee te doen met clubs als Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht? Het wemelt van de internationals in Amsterdam en ze hebben de twee spitsen van het Nederlands elftal onder contract staan.”

“En moe? Ook als je moe bent, kun je als Josip Sutalo zijnde toch wel wat iets dichter op Troy Parrott zitten bij de 1-0? Of als Youri Baas gewoon meespringen met Mayckel Lahdo, al deed natuurlijk vooral Remko Pasveer bij de 2-0 alles fout wat hij fout kon doen.”

Verder is Van Hanegem evenmin te spreken over het spel dat Branco van den Boomen op de mat legde. Peer Koopmeiners was goed, Jordy Clasie is eigenlijk altijd prima. Vergelijk hen nou eens met Van den Boomen.”

“Van den Boomen speelt in een tempo van niks. Die vrije trap van afstand, die bal was zo zacht dat Jeroen Zoet hem ook op zijn borst had kunnen aannemen. En diezelfde Van den Boomen kan later gewoon zeggen dat hij de aanvoerdersband bij Ajax heeft gedragen”, aldus Van Hanegem.