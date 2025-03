Willem van Hanegem haalt keihard uit: 'Gewoon schorsen of anders wegwezen!'

Willem van Hanegem ergert zich soms groen en geel aan de arbitrage in de Eredivisie. Volgens De Kromme fluiten sommige scheidsrechters bewust in het voordeel van de grote clubs. Van Hanegem neemt daarbij Dennis Higler als voorbeeld.

''Als je over hem begint, dan krijg ik weer de zenuwen. Is hij al geschorst?'', vraagt Van Hanegem zich hardop af in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad van deze week.

De oud-trainer van onder meer Feyenoord snapt nog steeds niets van de rode kaart voor AZ'er Alexandre Penetra na een vermeende overtreding op Ajax-aanvaller Brian Brobbey. De middenvelder leek de bal te spelen en Higler zou tegen diverse spelers hebben gezegd dat rood geven aan Penetra een fout was.

Higler zag direct al dat Penetra de bal speelde, zo oordeelt Van Hanegem in gesprek met Wessel Penning. ''Geloof mij nou maar, dat ziet hij wel.'' De trainer in ruste sluit niet uit dat sommige arbiters sommige situaties 'expres' verkeerd inschatten. ''Ik zeg van wel. En daarom begrijp ik er helemaal niets van.''

''Er gaat zo verschrikkelijk veel geld om in de voetballerij en dit moment wordt zomaar afgedaan. Gewoon schorsen of anders wegwezen'', geeft de verontwaardigde Van Hanegem mee aan de scheidsrechterscommissie van de KNVB.

Van Hanegem constateert dat de grote clubs in de Eredivisie stelselmatig worden voorgetrokken. ''Dat is gewoon echt zo. Clubs die sterven van de poen worden altijd bevoordeeld.''

Dat Jordy Clasie na afloop van Ajax - AZ woest was om het rood voor Penetra, snapt Van Hanegem heel goed. ''Dat is toch verschrikkelijk man'', aldus de voetbalvolger, die wél begrip heeft voor de rode kaart voor Anton Gaaei. ''Hij maakte echt een verschrikkelijke overtreding. En dan is hij nog boos ook, schiet op man.''