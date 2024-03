Willem II verstevigt koppositie KKD, maar krijgt ook 2 tegenslagen te verwerken

Willem II heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in speelronde 31 van de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis waren de Tilburgers met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo. Wel zag Willem II zowel Ringo Meerveld als Matthias Verreth geblesseerd uitvallen. Tegelijkertijd wisten ook SC Cambuur en MVV Maastricht drie punten te pakken.

Willem II – VVV-Venlo 2-0

Willem II kwam na een kleine twintig minuten spelen op voorsprong, via Jeredy Hilterman. De spits scoorde met een stiftje, na een goede pass van Thijs Oosting. De Tilburgers waren de betere partij in het eerste bedrijf en kregen kansen op nog een treffer, via onder meer Max Svensson (redding Delano van Crooij) en Oosting, die net over kopte.

Vlak na rust werd het 2-0. Rick Ketting werkte een voorzet van Nick Doodeman ongelukkig in eigen doel. Daar zou het ook bij blijven. Zo koerst Willem II hard af op promotie, al kreeg de koploper wel nog twee tegenvallers te verwerken: zowel Meerveld als Verreth viel geblesseerd uit.

SC Cambuur – Telstar 1-0

Cambuur was de betere partij, en kreeg kansen op de openingstreffer via Jeremy van Mullem, Fedde de Jong en Sekou Sylla. Mede dankzij doelman Ronald Koeman jr. bleef het echter lange tijd 0-0. In de 73ste speelminuut werd het alsnog 1-0: Remco Balk scoorde nadat Matthias Nartey hem voor de keeper had gezet. In de slotfase werd een goal van Youssef El Kachati nog afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan.

MVV Maastricht – FC Den Bosch 1-0

