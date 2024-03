Willem II-speler sloeg Curaçao af: ‘Eerlijk? Oranje is nog steeds een droom'

Tommy St. Jago heeft het Nederlands elftal nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. De 24-jarige verdediger, die met Willem II aan kop gaat in de Keuken Kampioen Divisie, sloeg mede om die reden een uitnodiging voor Curaçao al meermaals af. Zo ook recentelijk, toen zijn oude trainer Dick Advocaat hem opbelde. "Ik heb hem gezegd dat ik me nu wil focussen op Willem II", vertelt St. Jago aan het Brabants Dagblad.

St. Jago streek begin dit seizoen neer in Tilburg, na op een zijspoor te zijn beland bij FC Utrecht. Dat had deels te maken met St. Jago's knieproblemen, die hem tussen 2021 en 2023 in totaal meer dan anderhalf jaar aan de kant hielden.

Bij Willem II hervindt hij nu zijn voetbalplezier. St. Jago kwam al tot 21 wedstrijden dit seizoen en stevent met de club af op promotie.

Aan het begin was hij echter 'nog wat zoekende', zo vertelt hij. "Ik moest mijn plekje nog vinden, later ben ik gaan zoeken naar wat mijn bijdrage kon zijn." Zijn zaakwaarnemer Christopher Coffie hielp hem in dat verband een gedragscoach vinden. "Met hem ben ik tot de conclusie gekomen dat ik anderen wil inspireren en helpen, op een positieve manier. Dat houdt in: oplossingen aanreiken, in plaats van alleen maar problemen aan te duiden."

St. Jago's inspanningen lijken effect te sorteren. De Utrechter oogt weer zijn oude zelf, wat ook Advocaat niet is ontgaan. De voormalig trainer van St. Jago in de Domstad polste zijn ex-pupil al voor de huidige interlandperiode van Curaçao. St. Jago sloeg het aanbod vriendelijk af.

"Ik heb hem uitgelegd dat ik me nu wil focussen op Willem II", zegt de verdediger. "Twee competitieduels missen, in deze fase van het seizoen, wilde ik absoluut niet. Dat snapte hij." St. Jago hield echter nog een ander, 'jongensachtig' motief op na.

Hij droomt namelijk nog altijd van een interlandloopbaan bij Oranje. "Als je eenmaal definitief voor een land kiest, kun je niet meer terug. En heel eerlijk: Oranje is nog steeds een droom voor me. Ik heb veel tegenslagen gehad, mede daardoor sta ik waar ik nu sta. Maar dat wil niet zeggen dat die droom weg is", aldus St. Jago.

