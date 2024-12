Willem II overleeft zinderende slotfase en wint na indrukwekkend eerbetoon van PEC Zwolle

Willem II heeft de zestiende speelronde van de Eredivisie afgetrapt met een overwinning op PEC Zwolle. De Tilburgers hadden genoeg aan een doelpunt van Ringo Meerveld en overleefden een spannende slotfase: 0-1.

Bij Willem II ontbrak uitblinker Cisse Sandra wegens een blessure. Patrick Joosten verving dec clubtopscorer. Aan de kant van PEC was er een basisplek voor Olivier Aertssen en droeg Simon Graves de aanvoerdersband.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut stilte in het Zwolse stadion. Het is een traditie van de Blauwingers, waarbij de club alle in een kalenderjaar overleden fans bij de laatste thuiswedstrijd eren.

Toch waren het de bezoekers die na ruim tien minuten spelen op voorsprong kwamen. Nota bene toen Willem II eventjes met tien op het veld stonden - door een blessurebehandeling van Jeremy Bokila - sloegen de Tilburgers toe.

Na klungelig verdedigen van de PEC Zwolle-defensie stak Amine Lachkar al vallend Ringo Meerveld weg. Laatstgenoemde kon zodoende alleen af op Jasper Schendelaar en maakte daarbij geen enkele fout: 0-1.

Even later zag Thomas Didillon-Hödl opgelucht toe hoe zijn defensie hem uit de brand hielp na een grote fout van hemzelf in de opbouw. PEC had in het eerste bedrijf weliswaar de bal, maar was niet bij machte om het de verdediging van Willem II echt lastig te maken met uitgespeelde kansen.

Het tweede bedrijf werd pas echt spannend in de slotfase, toen de thuisploeg plots grote kansen kreeg op de gelijkmaker. Het was echter Willem II’er Jesse Bosch die misschien wel de grootste kans voor PEC inleidde. Hij kopte een ogenschijnlijk ongevaarlijke Zwolse voorzet - tot zijn opluchting - op de paal en ontsnapte.

Nagelbijtend keken de Willem II-fans even later toe hoe PEC wéér dicht bij de gelijkmaker kwam. Filip Krastev probeerde het van randje zestien en zag zijn van richting veranderde schot rakelings naast de paal zeilen. In de blessuretijd keerde Didillon-Hödl een vrije trap nog op knappe wijze en zo werd Meerveld de matchwinner.