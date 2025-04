Wil je Raphinha live in actie zien bij FC Barcelona? Scoor nu je tickets!

Raphinha brengt samba, flair en dreiging op de vleugels bij FC Barcelona. De 28-jarige Braziliaanse international is een vaste waarde in het elftal van Hansi Flick en laat wekelijks zien waarom hij zo belangrijk is voor de Catalanen. Wil jij deze vleugelspeler live aan het werk zien in La Liga of Champions League? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Barça! Klik hier om te bestellen.

Waarom Raphinha zo goed

Raphinha staat bekend om zijn flitsende dribbels, strakke voorzetten en gevaarlijke schoten met zijn linkerbeen. Of hij nu vanaf links of rechts speelt, de Braziliaan is altijd dreigend en weet met zijn snelheid en creativiteit verdedigers keer op keer gek te maken.

Van Porto Alegre via Leeds naar Camp Nou

De carrière van Raphinha begon in Brazilië, maar al op jonge leeftijd zocht hij het avontuur in Europa. Via Vitória Guimarães, Sporting Portugal, Stade Rennais en Leeds United verdiende hij in 2022 de overstap naar FC Barcelona. Daar groeide hij uit tot een belangrijke schakel in de aanvalslinie.

Wat heeft Raphinha al gewonnen?

Raphinha heeft inmiddels een goed gevulde prijzenkast: Spaans kampioen (2022/23), winnaar van de Copa del Rey (2024/25), tweevoudig winnaar van de Spaanse Supercup (2022/23, 2024/25), Portugese bekerwinnaar (2018/19) en winnaar van de Portugese League Cup met Sporting CP (2018/19).

Ook bij Brazilië een vaste kracht

Met 33 interlands en 11 goals voor het Braziliaanse elftal laat Raphinha zich ook op het internationale podium zien. Zijn acties, doelpunten en assists maken hem tot een gevaar voor elke tegenstander.

Wil jij Raphinha live zien schitteren?

Fan van snelle dribbelaars en spelers die altijd voor dreiging zorgen? Dan wil je Raphinha live in actie zien in het Camp Nou of tijdens een Europese topwedstrijd.