Wil je Lewandowski live in actie zien bij FC Barcelona? Scoor nu je tickets!

Wat maakt Lewandowski zo goed?

Of het nu met het hoofd, links of rechts is: Lewandowski scoort uit alle hoeken. Zijn positionering, afwerking en fysieke kracht maken hem een nachtmerrie voor elke verdediging. Zelfs op zijn 36e is hij nog altijd een garantie voor doelpunten.

Van Polen naar Barça-top

Via Lech Poznań, Borussia Dortmund en Bayern München knalde hij zich naar de wereldtop. Sinds 2022 speelt hij voor FC Barcelona, waar hij direct LaLiga-topscorer werd in zijn eerste seizoen. Zijn honger naar goals is nog lang niet gestild.

Een prijzenkast om u tegen te zeggen

Lewandowski won bijna alles: 10 keer kampioen van Duitsland, de Champions League (2019/20), de Club World Cup (2021) en sinds zijn komst naar Spanje ook LaLiga (2022/23) en de Copa del Rey (2024/25). Daarnaast werd hij tweemaal uitgeroepen totthe Best FIFA Men’s Player.

Legende van Polen

Met 158 interlands en 85 doelpunten is Lewandowski topscorer aller tijden van Polen. Hij is niet alleen een clubicoon, maar ook een nationale held.

Wil jij Lewa live zien scoren?

