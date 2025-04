Wil je Frimpong live zien bij Leverkusen? Scoor nu je tickets!

Jeremie Frimpong maakt veel indruk in de Bundesliga. De 24-jarige vleugelverdediger van Bayer Leverkusen is extreem snel, aanvallend en altijd in beweging. Met zijn diepgang en dreiging vanaf de rechterkant is hij uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het elftal van trainer Xabi Alonso. Wil jij hem live zien spelen bij Bayer Leverkusen? Wacht niet te lang en bestel je tickets.Klik hierom je kaarten te bestellen!

Wat maakt Frimpong zo goed?

Frimpong is razendsnel, technisch sterk en altijd op zoek naar dreiging. Hij speelt als rechterwingback, maar eigenlijk is hij overal te vinden. Hij combineert zijn snelheid met slimme loopacties en weet steeds vaker ook doelpunten en assists te leveren. Hij is een speler die je gewoon live moet hebben zien spelen.

Van Manchester naar de Leverkusen

Frimpong begon zijn carrière in de jeugd van Manchester City, maar brak echt door bij Celtic. In zijn eerste seizoen won hij meteen alles wat er in Schotland te winnen valt. In januari 2021 haalde Bayer Leverkusen hem naar Duitsland, en daar werd hij al snel een publiekslieveling. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een belangrijke schakel.

Prijzenkast van Frimpong

In 2023/24 maakte hij deel uit van het succes van Bayer Leverkusen en werd hij kampioen van Duitsland, won hij de beker en pakte ook nog de Supercup. Een historische trilogie. Tel daar zijn successen bij Celtic bij op, en je hebt een speler met een prijzenkast waar je u tegen zegt – en hij is pas 24!

Doorbraak bij het Nederlands elftal

Frimpong debuteerde in oktober 2023 voor het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Frankrijk (1-2). Sindsdien krijgt hij steeds vaker speelminuten en heeft hij inmiddels ook zijn eerste interlanddoelpunt gemaakt. Met zijn snelheid en aanvallende spel brengt hij extra opties op de rechterflank. Bondscoach Ronald Koeman ziet in hem een interessante toevoeging aan de selectie.

De toekomst van Frimpong

Frimpong ligt nog tot 2028 vast bij Bayer Leverkusen en heeft een marktwaarde van maar liefst 50 miljoen euro. Zijn naam duikt steeds vaker op bij topclubs in Europa, maar voorlopig schittert hij nog in de Bundesliga. En met nog zoveel te winnen voor club en land, lijkt de toekomst alleen maar mooier te worden.

