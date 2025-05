Wil je Alexander Isak live in actie zien bij Newcastle United? Scoor nu je tickets!

Alexander Isak is bezig aan een indrukwekkende opmars in de Premier League. De 25-jarige Zweedse spits is de man in de aanval van Newcastle United en laat wekelijks zien waarom hij tot de meest getalenteerde aanvallers van Europa wordt gerekend. Wil jij hem live aan het werk zien in St. James’ Park of tijdens een Europese avond? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Newcastle! Klik hier om naar de ticketshop te gaan.

Waarom Isak zo'n sensatie is

Met zijn lengte van 1,92 meter, fluwelen balbehandeling en koelbloedigheid voor de goal is Isak een ware nachtmerrie voor elke verdediger. Hij combineert fysieke kracht met snelheid en techniek.

Van AIK tot Premier League-topper

Zijn carrière begon bij AIK in Zweden, waarna hij via Borussia Dortmund, Willem II en Real Sociedad uiteindelijk in 2022 de overstap maakte naar Newcastle. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de smaakmakers in de Premier League.

Succes en prijzen

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Isak al diverse prijzen op zijn naam staan, waaronder de Spaanse beker (2019/20), de Engelse League Cup (2025) en de Duitse beker (2016/17). In het bekertoernooi van Spanje werd hij zelfs topscorer.

Vaste waarde bij Zweden

Ook in het nationale elftal is Isak onmisbaar. Met meer dan 50 interlands en 16 doelpunten op zijn naam is hij het gezicht van het Zweedse aanvalsspel.

