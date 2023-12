Wie geef jij een wedstrijd cadeau? Scoor deze kerst kaarten in de ticketshop!

De feestdagen staan voor de deur. Dit is traditiegetrouw tijd om met familie door te brengen en hen te verwennen met cadeaus. Beloon jezelf ook eens deze Kerst met wedstrijdkaarten voor jouw favoriete club in Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, Duitsland of Schotland!

Een wedstrijdbezoek in het buitenland is iets wat bij veel mensen een droom is. Het is daarom het ideale cadeau om te geven of te krijgen deze feestdagen. De ticketshop van onze partner XS2Events staat ook in 2024 bomvol buitenlandse wedstrijden die jij kunt bezoeken. Het aanbod wordt continue geüpdatet met nieuwe wedstrijden, clubs en competities. Wat kun je zoal verwachten in deze topcompetities? Wat te denken van wereldsterren, Oranje-internationals of oud-Eredivisie spelers!

Naast de landelijke competities, vind je in de ticketshop ook kaarten voor wedstrijden in de bekertoernooien en de grote Europese competities zoals de Champions League en de Europa League. Door tickets te kopen via de ticketshop, ben jij niet langer afhankelijk van een clubcard van jouw favoriete club. Ga naar de ticketshop, klik op de door jou gewenste wedstrijd en kies jouw kaarten uit. Op de plattegrond zie je welk vak hoort bij ieder soort ticket. Doorloop de stappen en reken af. Gefeliciteerd! Jij gaat deze wedstrijd live in het stadion bijwonen. De kaarten zal je uiterlijk 24u van te voren ontvangen via de mail. Maak 2024 onvergetelijk met Voetbalzone en XS2Events!

Ben jij benieuwd naar het ticketaanbod in 2024? Neem dan een kijkje in de ticketshop!

