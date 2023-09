WhatsApp-chats hooligans onthuld: ‘Over 2 minuten gooien we de rest op het veld’

Zondag, 24 september 2023 om 23:42 • Mart van Mourik

Tijdens de eerste staking van De Klassieker bereidden supporters van Ajax al acties voor om het duel definitief te saboteren, zo blijkt uit WhatsApp-gesprekken in handen van de Instagram-pagina hollandscene. Zondagmiddag gooiden fans in de Johan Cruijff ArenA bij een 0-3 tussenstand voor de tweede keer vuurwerk op het veld, waardoor arbiter Serdar Gözübüyük in overleg met alle betrokken partijen besloot het duel definitief te staken.

Uit meerdere schermafbeeldingen van gesprekken tussen aanhangers van Ajax blijkt dat de sabotage van het duel tussen Ajax en Feyenoord, voor zover daar nog enige twijfel over bestond, met voorbedachten rade was. De wedstrijd werd voor het eerst enkele minuten voor rust al tijdelijk stilgelegd, toen de Rotterdammers reeds een 0-3 voorsprong genoten en er vuurwerk op het veld werd gegooid. Toen de wedstrijd in de tweede helft nog geen tien minuten onderweg was, werd de ontmoeting definitief gestaakt.

Eén van de geopenbaarde WhatsApp-gesprekken tussen fans

Het was een vooropgezet plan, zo blijkt uit App-verkeer. “We gaan nog twee minuten spelen, daarna volgt de rest van het vuurwerk”, zo zegt een Ajax-fan tegen medesupporters. “Dus jullie gaan door tot het afgelast is?”, vraagt een ander. “Ja, zeker. Definitief staken. Dit gaat niet uitgespeeld worden met publiek”, zo luidt de reactie.

De KNVB doet maandag uitspraken over wanneer het restant van de wedstrijd gespeeld gaat worden. De eerst mogelijke inhaaldatum lijkt 1 november te zijn. Voor die periode oogt de voetbalagenda vanwege onder meer Europees voetbal en de interlandperiode te vol om De Klassieker in te plannen. Vermoedelijk worden de laatste 35 minuten van het duel in een lege Johan Cruijff ArenA afgewerkt.