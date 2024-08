West Ham United slaat volgende slag en betaalt 40 miljoen voor gewilde Fransman

Jean-Claire Todibo maakt de overstap naar West Ham United, zo maakt de club bekend via de eigen kanalen. De centrumverdediger wordt in eerste instantie voor één seizoen gehuurd van OGC Nice, waarna The Hammers Todibo definitief zullen overnemen.

Todibo leek lange tijd op weg naar Juventus. La Vecchia Signora wilde de centrumverdediger graag overnemen, maar wordt op het laatste moment toch afgetroefd door West Ham.

In Londen gaat Todibo in eerste instantie dus op huurbasis spelen, maar in 2025 zal West Ham de Fransman voor vijf jaar vastleggen tot de zomer van 2030, zo meldt onder meer Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport. Dan zal er een bedrag van 40 miljoen euro worden overgemaakt naar Nice.

“Ik ben erg blij dat ik nu voor West Ham United teken”, zo laat Todibo optekenen op de clubsite. “Het is een droom die uitkomt om in de Premier League te spelen, de beste competitie ter wereld.”

Todibo kwam al op jonge leeftijd bij FC Barcelona terecht, waardoor hij achtereenvolgens aan Schalke 04 en Benfica werd uitgeleend. In Spanje zagen ze echter geen toekomst in hem, waardoor hij in 2021 de overstap maakte naar Nice. Afgelopen seizoen kwam hij onder Francesco Farioli in totaal 33 keer in actie.

West Ham zit deze zomer niet stil op de transfermarkt. Todibo is al de zevende zomerse transfer van technisch directeur Tim Steidten. Eerder werden Maximilian Kilman, Niclas Füllkrug, Guido Rodríguez, Crysencio Summerville, Luis Guilherme and Wes Foderingham al aan de selectie toegevoegd.

Ook Aaron Wan-Bissaka lijkt niet ver verwijderd van een overstap naar The Hammers. De 26-jarige rechtsback zal worden overgenomen van Manchester United, waardoor de weg voor Noussair Mazraoui naar Manchester open lijkt te liggen.

