West Ham United is bereid ver te gaan om Brian Brobbey in te lijven, zo schrijft Mike Verweij vrijdag in een artikel namens De Telegraaf. De Ajax-spits, die ook kan rekenen op interesse van Tottenham Hotspur, kan vorstelijk gaan verdienen in Londen.

The Hammers werden deze week concreet voor Brobbey, nadat een ander doelwit, André Silva van RB Leipzig, financieel niet haalbaar bleek. Zodoende is de Ajax-spits de droomkandidaat voor Graham Potter.

"West Ham United geeft Brobbey het vertrouwen dat de spits van Ajax in Amsterdam zo lijkt te missen", pent Verweij neer. Volgens de journalist is Brobbey slachtoffer van het roulatie- en wisselbeleid van trainer Francesco Farioli.

De in Londen gevestigde club wil Brobbey 'deze winter overnemen' en 'wil ver gaan', aldus de clubwatcher van de ochtendkrant. "Zodra West Ham overeenstemming heeft met Brobbey zelf, gaat de club met Ajax om tafel", vertellen ingewijden aan Verweij.

Volgens de journalist zal Ajax bij een vertrek wel kijken naar een waardige vervanger. Met Wout Weghorst, Chuba Akpom en Julian Rijkhoff heeft de recordkampioen drie andere spitsen onder contract staan.

"Om (minimaal) de tweede plaats veilig te stellen, zal er voor 4 februari een adequate vervanger moeten komen", concludeert Verweij, die eerder al wist te melden dat Ajax hoopt een transfersom van dertig miljoen euro, plus vijf miljoen aan makkelijk haalbare bonussen, hoopt te vangen.

Brobbey zelf zou een behoorlijk salaris voorgeschoteld krijgen in het London Stadium, de thuishaven van de huidige nummer veertien van de Premier League. Volgens Verweij ligt er in de Engelse hoofdstad een weeksalaris van honderdduizend euro voor hem klaar.