Wesley Sneijder ziet na rust leider opstaan bij Feyenoord: 'Die jongen maakt echt stappen'

Wesley Sneijder is na afloop van Manchester City - Feyenoord (3-3) lovend over Anis Hadj Moussa, één van de doelpuntenmakers van de bezoekers uit Rotterdam. Volgens de voormalig middenvelder toonde de buitenspeler zich in de tweede helft een ware leider bij Feyenoord.

''Juist hij, die het geloof blijft houden. Die doorloopt en hem fantastisch binnen schiet. En echt de leiding nam op dat moment'', looft Sneijder de maker van de 3-1 van Feyenoord tegen Manchester City in de studio van Ziggo Sport.

''Die jongen is echt stappen aan het maken. Dat vind ik echt mooi om te zien'', kijkt Sneijder al enige tijd met veel plezier naar de rechtsbenige vleugelaanvaller van Feyenoord.

Sneijder is tevens complimenteus richting trainer Brian Priske, die volgens de analist goede wissels doorvoerde na rust. ''Lotomba en Gimenez kwamen erin, nog vóór die goal van Hadj Moussa.''

En met name Lotomba aan de rechterkant, in combinatie met Hadj Moussa, daar kwam gewoon heel veel dreiging vandaan. En met Gimenez weet je, die staat altijd wel een keer op de goede plek'', verwijst Sneijder naar de 3-2 van de Mexicaanse invaller.

''Dat alles bij elkaar heeft voor een fantastische avond gezorgd voor Feyenoord'', zegt Sneijder kort na afloop van de indrukwekkende prestatie van de Rotterdammers tegen Manchester City in de Champions League.